重阳节：关爱老年人 从健康体检开始

我国是世界上老年人口规模最大的国家，也是世界上老龄化速度最快的国家之一。“十四五”时期，我国人口老龄化程度将进一步加深，60岁及以上人口占总人口比例将超过20%，进入中度老龄化社会。

“78%以上的老年人至少患有一种以上慢性病，且增龄所带来的认知、运动、感官功能下降以及营养、心理等健康问题日益突出。”中南大学湘雅三医院健康管理科主治医师杨赛琪在接受人民网记者采访时表示，“健康老龄化”是应对人口老龄化成本最低、效益最好的手段和途径，要让老年人少得病、晚得病、不得大病。

老年人可通过健康体检了解自己的身体状况，及时发现健康隐患。杨赛琪说，体检不是一次就一劳永逸，60岁以上的老年人，尤其是有慢性病史的老年人，建议每年进行一次全面健康体检，如有特殊病史，还需根据专科医生建议，定期重点复查相关项目。

那么，面对繁多的体检项目，老年人该如何选择呢？

杨赛琪表示，由于老人各项身体机能下降，加之服用多种药物，都可能导致其感觉迟钝、起病隐匿、临床表现不典型，甚至不能完整主述病症，极易造成体检时出现误诊和漏诊。因此，体检项目的设计要有针对性和个性化，除常规体检项目外，还应添加一些适合自己的选择项目。

常规体检项目。如问卷信息的采集，身高、体重和血压的测量，血尿常规的检查等，这些能在一定范围内反映出老年人身体状况；部分重点指标，如心电图、肝肾功能、血脂、血糖、大便常规+隐血的检查等甚至对某些疾病具有指向性。

专项体检项目。包括颈动脉彩超、运动平板、冠脉CTA、头部磁共振等检查。对于有高血压、糖尿病、脑卒中等重要慢性病史的老年人，建议有针对性进行肝、肾等重要脏器功能和视网膜及四肢血管功能的评估。

肿瘤风险筛查。包括肺部低剂量螺旋CT、腹部超声、甲状腺超声、前列腺超声、乳腺超声+钼靶等影像学检查，宫颈TCT+HPV，对于有消化道肿瘤家族史或有消化道病史的老年人，如无检查禁忌还要定期进行胃肠镜检查。

同时，老年人应有针对性完善骨密度检查、肌肉含量和肌力测量、认知功能评估，以尽早预防和控制骨质疏松、肌少症和认知功能障碍等疾病的发生和发展。（视频制作：实习生刘心迪）