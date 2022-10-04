从“盛夏”到“深秋”的转换 你准备好了吗

这个国庆假期，寒潮、高温罕见南北同台。今天高温进入鼎盛阶段，全国高温榜单前十均超过40℃，这样高的气温竟然出现在10月，简直难以置信。

据上海市气象台消息，午后徐家汇站气温再度突破高温线，成为当地今年第50个高温日，13时20分气温已达35.7℃。徐家汇站建站150年来从来没有在10月出现过35℃以上高温天气，这是首次，也会成为当地历史10月最高气温纪录。

不过，高温进入鼎盛时段的同时，寒潮扩大影响范围，今天白天已在北方制造强降温、大风天气。

预计，今夜寒潮将开始影响江淮等地，南方气温暴跌模式陆续开启，从“盛夏”的体感快速切换到“深秋”体感，后天高温将基本被终结。

中央气象台预计，今天20时至10月6日20时，中东部大部地区气温普遍下降8～12℃，东北地区东部、黄淮大部、江淮、江汉、江南中北部及四川盆地东部等地部分地区降温12～16℃，其中，吉林东北部、河南南部、湖北大部、安徽中北部、江苏西部、湖南北部等地部分地区降温幅度可达18℃以上。

明天降温核心区主要位于湖北、河南、安徽、江苏一带，多地累计降幅将超过20℃，气温巨变，极易引发感冒，小伙伴们厚衣服要赶紧准备好。

这次降温过后，中东部大部气温由前期显著偏高转为偏低，并且大面积创立秋后新低。

预计6日至7日早晨，最低气温0℃线将位于华北北部至辽宁中部一带，最低气温10℃线将位于四川东北部、湖北中部、河南南部至苏皖北部一带。此外，长江流域及其以北地区将有4~6级风，高海拔地区及江河湖面阵风可达7~8级。

不过，对于比较“南”的广东、广西等地来说，气温起伏不会太大。就像@广东天气说的：“广东凭实力被管理员‘冷空气’驳回加入‘气温暴跌群’的请求！明天粤北和中北部继续高温维持，后天全省自北向南气温略降。”

另外，冷空气南下过程中，与暖湿气流在副热带高压北侧交汇，导致四川东部至黄淮、江淮一带将有明显降雨，以稳定性降雨为主。明天至6日，受到副热带高压阻挡，雨带将稳定位置在四川东部至江苏、安徽一带，降雨整体呈现先发展增强再减弱收敛的趋势。

而对于当下最期盼降水的湖南、江西一带来说，由于动力抬升条件差等原因，未来十天仍无明显降雨，气象干旱或仍持续，要注意防范。