乌鲁木齐：6个城区不同程度的加强了疫情防控措施

中新网乌鲁木齐10月7日电 (潘琦)“由于本轮疫情流行的奥密克戎BA.5.2变异毒株传播力强、隐匿性强，乌鲁木齐市人口密集度大、流动性大，以及我们确实对此次疫情传播特点规律认识把握不深，落实防疫措施不精准不严格、隔离管控质效不高等原因，导致本轮疫情传播链和风险源没有得到彻底切断和有效控制，一些城区出现了疫情反弹的情况。”乌鲁木齐市人民政府市长买买提明·卡德6日说。

6日晚，乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会。买买提明·卡德在新闻发布会上通报了乌鲁木齐市疫情防控有关工作情况。

买买提明·卡德表示，从10月5日开始，天山区、沙依巴克区、水磨沟区、高新技术产业开发区(新市区)、经济技术开发区(头屯河区)、米东区6个城区不同程度地加强了对所属街道、社区、小区的疫情防控措施。

“在接下来的时间里，我们将高度重视市民群众生活，加强城市水电气暖等运行保障，加大生活生产物资供应保障力度，着力满足各族群众看病就医等需求，切实解决低收入家庭、特殊困难群众生活困难，对低保户、特困供养人员、低保边缘户和散居孤儿等人群实施临时救助，落实好国家、自治区和乌鲁木齐市各项惠企纾困政策措施，努力保障好市民群众的生活生产和健康安全。”

买买提明·卡德称，乌鲁木齐市本轮疫情已延续较长一段时间，经过全市各级各部门、社会各界和广大市民朋友的共同努力，疫情防控工作取得积极进展，疫情传播蔓延势头一度得到有效遏制。但近几日，人员流动的低风险区先后检出阳性感染者，分级分类管控的高中风险区阳性感染者增多，一些居民小区疫情聚集性传播，社区之间交叉感染，城区之间相互传播，并出现向其他省区市外溢的情况。专家研判分析认为，奥密克戎病毒在社区多链条隐匿传播的风险较高，不排除多个小区续发的可能。

买买提明·卡德介绍，按照国家《新冠肺炎防控方案(第九版)》要求，根据乌鲁木齐市疫情防控工作需要，各城区结合自身实际，严格按照高、中、低风险区分级分类管理，继续对高风险区采取“足不出户、上门服务”等管控措施，对中风险区采取“人不出区、错峰取物”等管控措施，对低风险区采取了较为严格的防范措施，包括要求各级党政机关、企事业单位暂时实行封闭办公或者居家办公，暂停了公共交通运行，严格限制人员、私家车跨城区流动，提倡佩戴N95口罩防护等等。

他说，当前，我们采取这些措施，在于快速切断病毒传播链、消除疫情风险源，遏制局部区域疫情反弹蔓延，严防疫情外溢。这些是应对当前疫情形势必须采取的措施，也是最大限度保障各族群众身体健康必须采取的措施。(完)