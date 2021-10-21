病毒感染与神经退行性疾病有关

英国《自然·通讯》杂志20日发表了一项细胞生物学最新成果，德国科学家在哺乳动物细胞中展开概念验证研究，发现在病毒表面帮助它们进入目标细胞的糖蛋白，可能促进了神经退行性疾病中蛋白聚合物的扩散。这些发现建立在对包括新冠病毒在内的两种病毒研究上，揭示了神经退行性疾病中细胞间传递的可能性。

人们已知不同蛋白的错误折叠和积聚是神经退行性疾病的标志，这类疾病包括朊病毒病、阿尔茨海默症和帕金森病。此前的研究表明，和神经退行性疾病有关的“蛋白致病种子”（即病理性的蛋白沉积），能通过以细胞外囊泡（EV）为载体分泌的无膜积聚体，或是直接通过细胞间接触，传播到未受影响的细胞。但尚不清楚这些单独过程在多大程度上有助于“蛋白致病种子”传输到健康细胞。

德国神经退行性疾病研究中心科学家伊纳·沃尔伯格及其同事此次假定，“种子”传输过程，包括膜接触（在EV传输中所见）或直接细胞间接触，可以在细胞进入过程上部分受控。细胞进入过程由特定配体（一种与蛋白质受体相结合的分子）和目标细胞表面受体之间的互动所介导。在病毒糖蛋白（作为配体）结合细胞进入受体、介导病毒侵袭时亦可观察到这一过程。

作为概念验证，研究人员使用水疱性口炎病毒糖蛋白以及新冠病毒的刺突蛋白进行了实验。他们发现，这两种病毒糖蛋白都加强了“蛋白致病种子”通过EV和细胞间传递的方式传播。

研究人员认为，这些发现强调了“蛋白致病种子”具有合适配体时经由直接膜接触机制传播的可能，也许还表明了病毒感染或许会加速“蛋白致病种子”的传播。他们总结说，需要进一步研究来调查病毒对神经退行性疾病中蛋白聚集的影响。