新抗体可抵御多种新冠病毒变种

美国圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员已经确定了一种名为SARS2-38的抗体，这种抗体在低剂量下对多种病毒变种具有高度抵御作用，且该抗体在病毒变异时不太可能失去效力。相关论文发表在近日的国际免疫学顶尖期刊《Immunity》网站上，标志着朝开发抗体疗法迈出了新的一步。

刺突蛋白是新冠病毒入侵人类细胞城池的“攻城锤”。中和抗体通过与新冠病毒的刺突蛋白相结合，可以阻止病毒感染细胞。许多变种在刺突蛋白上发生突变，能够逃避中和抗体，从而削弱了抗体疗法的有效性。

为了找到对多种变异有效的中和抗体，研究人员首先用被称为受体结合域的刺突蛋白的关键部分对小鼠进行免疫接种。然后，他们提取了产生抗体的细胞，从中获得了43种识别受体结合域的抗体。

通过测量阻止新冠病毒感染细胞的效果，研究人员对这43种抗体进行筛选。然后，研究人员在小鼠身上测试了9种最有效的中和抗体，看它们是否能保护小鼠免受病毒感染。多个抗体通过了这两项测试，但效力各不相同。

研究人员选择了在保护小鼠免受病毒感染方面最有效的2种抗体，并利用一组病毒变种对其进行了测试。这组病毒变体包括“令人担忧的”新冠病毒变异毒株阿尔法、贝塔、伽马和德尔塔，还有“值得关注的”新冠病毒变异毒株卡帕和约塔，同时还有几个具有潜在威胁的正在被监测但未命名的变异毒株。

研究发现，一种名为SARS2-38的抗体可以轻松中和所有的变异毒株。此外，SARS2-38的人源化版本保护小鼠免受两种变异毒株引起的疾病：卡帕和一种含有来自贝塔变种的刺突蛋白的病毒。研究人员指出，贝塔变异毒株无法抵抗SARS2-38表现得尤其显著。

“这种抗体同时具有高度的(这意味着它在低浓度下效果很好)和广泛的(这意味着它对所有的变种都有效)中和性。”论文资深作者、医学博士迈克尔·S·戴蒙德表示，这种组合特征对于一种抗体来说“不同寻常且非常理想”。此外，抗体几乎可以附着在不同病毒变异毒株的同一个位点上，这意味着病毒不太可能出现耐药性。

接下来，研究人员或将考虑将这种抗体与另一种附着在病毒刺突蛋白其他位点的抗体相结合，创造出一种病毒很难抵抗的联合疗法。