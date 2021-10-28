新冠病毒核酸检测结果因时间而异

新冠病毒核酸检测的重要性不言而喻。那么，随着一天中的时间和人体昼夜节律的变化，病毒的行为会有所不同吗？是否会影响新冠肺炎核酸检测结果呢？据26日发表在《生物节律杂志》上的论文，美国范德堡大学的研究人员发现，新冠病毒核酸检测灵敏度随人体昼夜节律而异。人们在中午进行检测获得准确阳性测试结果的可能性比晚上高2倍。

研究人员认为，这些数据支持一种假设，即新冠病毒根据自然昼夜节律在人体内的行为有所不同，对其他病毒和细菌感染的研究也暗示了这一点。受感染的细胞将传染性病毒颗粒释放到血液和黏液中，即“病毒散播”，在中午似乎更活跃，因为人体生物钟调节了免疫系统。

研究结果表明，晚上8点以后病毒载量较低。如果人们选择在这时候进行检测，出现假阴性结果的可能性可能会更高。这不仅不利于患者本人及时接受相应的治疗，也会给周围人群的健康带来威胁。此外，在下午“病毒散播”的高峰期，潜在新冠肺炎患者更有可能与他人接触，也可能会引起病毒传播。

研究人员表示，还需要进一步的研究来证实导致新冠病毒白天活跃的原因。范德堡大学生物科学教授卡尔·约翰逊说，对感染新冠肺炎的患者进行实验测试，看看个人在一天中是否以不同的方式排出病毒，这将对公共卫生产生重要影响。

研究人员认为，可以利用时间因素来最大限度地发挥干预策略甚至疫苗策略的有效性。为了提高结果的准确性，应该在一天中的最佳时间进行检测，同时还能避免假阴性测试结果的出现，尤其是在无症状感染人群中。（实习记者张佳欣）