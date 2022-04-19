国家药监局：注销马来酸罗格列酮片等223个药品注册证书

人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布公告，注销马来酸罗格列酮片等223个药品注册证书。

记者梳理发现，本次注销药品注册证书的药品有马来酸罗格列酮片、羟丙甲纤维素滴眼液、西咪替丁片、甲睾酮片、复方乙酰水杨酸片、氯霉素片、阿奇霉素片、小儿复方磺胺甲噁唑片等，涉及多家企业。其中，葛兰素史克（天津）有限公司注销了4个，辉瑞制药有限公司注销了5个，宿州亿帆药业有限公司注销了20个，海南博大制药厂注销了18个，宁夏启元国药有限公司注销了101个。

从通用名来看，在公告注销的药品中，葡萄糖注射液、氧、安乃近片、土霉素片、四环素片、呋喃唑酮片、维生素C注射液注销数均在5个及以上。

从注销情形来看，除宁夏兴平精细化工股份有限公司持有的氧和宁夏荣生制药有限责任公司持有的抗风湿液、风湿止痛药酒、雪奇药酒不予再注册，其余219个药品均是依申请注销。

资料显示，《中华人民共和国药品管理法》第八十三条规定，经评价，对疗效不确切、不良反应大或者因其他原因危害人体健康的药品，应当注销药品注册证书。已被注销药品注册证书的药品，不得生产或者进口、销售和使用。已被注销药品注册证书、超过有效期等的药品，应当由药品监督管理部门监督销毁或者依法采取其他无害化处理等措施。