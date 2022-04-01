2022年药品经营监管工作怎么干？国家药监局划了6个重点
人民网北京4月1日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，3月31日，国家药监局药品监管司召开药品经营使用专项检查工作会议。会议强调，要准确把握专项重点，坚持问题导向，针对重点区域、重点检查对象、重点产品分类施策，有针对性地开展专项整治，全力消除风险隐患。
另外，要落实检查责任，加强线索排查和案件查办，形成有效震慑；要强化协调联动、努力构建长效机制，以智慧监管协同提升监管针对性和靶向性，推动实现线上线下融合监管。
会议认为，2021年以来，全国药品监管系统筹做好疫情防控和药品经营监管各项工作，药品经营秩序得到进一步规范，确保了药品流通环节质量安全。
2022年药品经营监管要重点做好哪些工作？会议要求，一是全力以赴，坚决做好疫情防控药品质量监管；
二是严查狠打，全面落实经营使用专项检查要求；
三是保持高压态势，深入开展药品网售违法违规行为整治；
四是突出重点，不断强化疫苗流通配送环节监管；
五是多措并举，扎实推进药品信息化追溯；
六是挂图作战，确保顺利通过疫苗国家监管体系（NRA）正式评估。
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