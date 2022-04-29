国家药监局：严厉打击化妆品非法添加禁用原料等违法行为

人民网北京4月29日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，4月28日，国家药监局召开全国药品安全专项整治化妆品领域工作推进会暨化妆品网络经营监管研讨会。会议明确，下一步要严惩重处一批违法违规案件，严厉打击化妆品无证生产、注册备案资料造假、非法添加禁用原料及可能危害人体健康的物质等严重违法行为。

会议指出，全系统扎实推进药品安全专项整治化妆品领域相关工作，将化妆品“线上净网线下清源”专项行动与专项整治工作相结合，集中力量、勠力同心，严惩重处违法行为，“打建联动”完善法规体系，全面排查风险强化监管，持续完善风险防控体系，取得了阶段性成果。

会议明确，药品安全专项整治化妆品领域下一步工作重点：一要坚持严查违法，强化风险严控。全面排查风险隐患信号，对各类问题线索建立问题清单、实施销号管理，严控质量安全风险，对有可能涉及违法犯罪的，积极会同公安机关彻查彻办；加强化妆品网络经营监测，提高化妆品风险防控和应对能力。

二要坚持问题导向，突出整治重点。深挖案件线索，对于涉嫌违法线索追根溯源，对违法化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业、经营者等全链条依法进行查处；加强与跨地区药品监管部门、电商平台的协作，强化监管协同合作，夯实电商平台管理责任。

三要坚持“打建联动”，强化平战结合。坚持将专项整治行动与日常监管工作有机结合、统筹推进、互促共进；结合专项整治中发现的问题，健全完善法规制度体系；建立健全长效机制，督促企业落实主体责任，夯实各级监管部门监管责任，形成横向到边、纵向到底的药品监管体系，全面提升监管制度化、科学化、规范化水平。