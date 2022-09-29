直播预告：青少年和运动员的“猝死杀手”——肥厚型梗阻性心肌病

9月29日是第23个世界心脏日。心脏是人体最重要的器官之一，心脏健康与否直接关乎我们的生命。近年来，肥厚型心肌病发病率呈逐年上升趋势，已成青少年、运动员运动时发生猝死的首要原因。肥厚型梗阻性心肌病的危险因素包含哪些？肥厚型梗阻性心肌病患者术后该如何守护心脏健康？

9月29日14:00，华中科技大学同济医学院附属同济医院心脏大血管外科主任、同济心肺移植研究所所长魏翔将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享肥厚型梗阻性心肌病相关知识。

专家简介

魏翔，华中科技大学同济医学院附属同济医院心脏大血管外科主任，同济心肺移植研究所所长，三级教授，主任医师，博士生导师，湖北省政府专项津贴专家、中华医学会湖北省胸心血管外科分会副主任委员、中华医学会器官移植分会心肺移植学组委员、中华医学会武汉市器官移植分会常委、中国医师协会心外科分会心脏移植专业委员会副主任委员、中国医师协会心血管外科医师分会副主任委员、中国医师协会心血管外科医师分会委员中华医学会心血管病学分会大血管学组委员、国家心血管病专家委员会微创心血管外科专业常务委员、湖北省医学会胸心外科分会副主任委员等。

擅长：各种先心病、瓣膜病、冠心病、大血管疾病手术，尤其擅长不停跳搭桥、全动脉化搭桥、微创搭桥和急危重症冠心病手术；主动脉瘤、主动脉夹层的血管置换和杂交手术，胸腔镜和微创小切口心脏手术；复杂瓣膜病置换和修补术；心脏移植、肺移植和心肺联合移植手术；微创手术治疗肥厚型梗阻性心肌病。

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