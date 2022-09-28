注意！这三家化妆品企业被立案调查

人民网北京9月28日电 （记者孙红丽）国家药监局近日发布《关于广州市嘉美化妆品有限公司等企业飞行检查结果的通告》（以下简称《通告》），其中提到，广州市嘉美化妆品有限公司、广州市开洋化妆品有限公司、广东顺德黛尼美日用化妆品科技有限公司被立案调查。

《通告》称，近期，国家药监局组织对广州市嘉美化妆品有限公司、广州市开洋化妆品有限公司、广东顺德黛尼美日用化妆品科技有限公司等3家企业进行了飞行检查。经查，发现上述企业违反了《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》等有关规定。

具体情况来看，广州市嘉美化妆品有限公司检查发现问题是：该企业在质量管理方面存在未有效运行质量管理体系、未有效执行记录管理制度等问题；在厂房设施与设备方面存在擅自改变生产车间的功能区域划分等问题；在物料与产品方面存在未建立并执行物料审查制度等问题；在生产过程方面存在未有效执行生产管理制度等问题。

广州市开洋化妆品有限公司检查发现问题是：该企业在质量管理方面存在未有效运行质量管理体系等问题；在物料与产品方面存在未有效执行物料审查制度、未对不合格品按规定处理等问题；在生产过程方面存在未有效执行生产管理制度等问题。

广东顺德黛尼美日用化妆品科技有限公司检查发现问题是：该企业在厂房设施与设备方面存在擅自改变生产车间的功能区域划分、生产设备未及时清场等问题；在物料与产品方面存在未有效执行物料审查制度等问题；在生产过程方面存在未有效执行生产管理制度等问题；在产品销售方面存在未有效执行产品销售记录制度等问题。

国家药监局表示，上述企业已对存在的问题予以确认。为保障公众用妆安全，国家药监局已责成广东省药品监督管理局责令上述企业暂停生产、经营，并对其立案调查。