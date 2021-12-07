保障用妆安全 国家药监局对亿通生物科技（广州）公司立案调查

人民网北京12月7日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布关于亿通生物科技（广州）有限公司飞行检查结果的通告，经查，发现该企业违反了《化妆品监督管理条例》《化妆品生产许可工作规范》等有关规定，该企业已对存在的问题予以确认。为保障公众用妆安全，国家药监局已责成广东省药品监督管理局责令该企业停产整改，并对其立案调查。

根据通告，近期，国家药监局组织对亿通生物科技（广州）有限公司进行了飞行检查。

检查发现缺陷和问题包括：该企业在机构与人员方面存在质量负责人未有效履行岗位职责等问题；在质量管理方面存在未按制度规程记录生产活动、批生产记录不规范等问题；在厂房与设施方面存在未制定车间环境监控计划，且未对车间环境定期监控等问题；在设备管理方面存在现场无法提供水质监测记录等问题；在物料与产品方面存在未按制度规程对原料进行检验验收和合规性评价等问题。

据悉，国家药监局责成广东省药品监督管理局对该企业涉嫌未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产的行为依法查处，并组织评估相关产品安全风险，按照《化妆品监督管理条例》的规定责令该企业实施召回，必要时依法采取紧急控制措施。广东省药品监督管理局已组织对该企业立案调查。有关查处结果及时报告国家药监局。

另外，对检查中发现的有关缺陷和问题，广东省药品监督管理局已责令该企业停产整改。该企业完成全面整改并经广东省药品监督管理局检查确认、发布复产通告前不得恢复生产。有关整改和复产情况及时报告国家药监局。