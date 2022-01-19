国家药监局公布71批次不合格化妆品 多为染发类产品

人民网北京1月19日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布的《关于71批次不合格化妆品的通告》（2022年第6号）显示，达尼丝染发膏 5/45、荻薇染发膏（深金珊瑚色）、首邦润黑露（自然黑）、艾尚彩染发焗油（自然黑）、采洁染发膏（自然黑）、青花芳华滋润修护洗发露、赫香5号时代真蛋白修发霜等71批次化妆品不合格。

根据通告，在2021年国家化妆品监督抽检工作中，经江西省药品检验检测研究院等单位检验，标示为广州市邦妮精细化工有限公司生产的BONYHAiR染发霜（棕色）等71批次化妆品不合格。

记者注意到，在此次通告中，71批次不合格化妆品多为染发类产品， 抽检发现的主要问题是实际检出成分与批件配方或标签标识成分不符，部分批次检出含量超过规定使用限值的染发剂苯基甲基吡唑啉酮等。

国家药监局要求广东、浙江省药品监督管理部门对上述71批次不合格化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改；各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。