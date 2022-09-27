直播预告：长期临界高血压离心脏病有多远？专家为您释疑解惑

2022年9月29日是第23个世界心脏日，心脏是人体最重要的器官之一，心脏健康与否直接关乎我们的生命。众所周知，高血压最常见的危害是导致冠心病的发生。由此可见，控制好血压，对守护心脏健康有着重要意义。

那么，血压长期处于临界值时，是否可以掉以轻心？在日常生活中，该如何正确应对临界高血压，从而守护好心脏健康？9月28日上午10:00，中国中医科学院眼科医院主任医师、党委副书记姚魁武将做客 “人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享临界高血压相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

姚魁武，中国中医科学院眼科医院党委副书记，中国中医科学院广安门医院和中国中医科学院眼科医院主任医师，博士生导师。

首都中青年名中医、中华中医药学会心血管病分会副主任委员兼秘书长、中国中西医结合学会青年工作委员会主任委员等。

擅长：冠心病、高血压、高脂血症、心律失常、心肌炎、慢性心功能不全等心血管系统疾病，眩晕、不明原因发热和反复发热不退、更年期综合征、睡眠障碍等复杂疾病。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。