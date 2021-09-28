导致重症新冠肺炎的潜在因素确定

近日，英国肯特大学生物科学学院和歌德大学医学病毒学研究所的研究人员发现，当一个人感染新冠病毒时，他体内的一种特定蛋白质——CD47蛋白决定了他感染病毒的严重程度。高水平的CD47蛋白会阻止有效的免疫反应，增加与疾病相关的组织和器官损伤，或导致新冠肺炎严重程度较高。相关论文发表在《当前分子学问题》杂志上。

CD47蛋白的作用是向免疫系统发出“不要吃我”的信号，阻止免疫系统的防御意外破坏健康细胞。

研究人员发现，新冠病毒感染细胞会导致细胞表面一种称为CD47的蛋白质水平升高。受感染细胞表面上的病毒诱导CD47蛋白可能会保护病毒免受免疫系统的攻击，从而使大量病毒产生，导致病情加重。

根据这项研究，已知的重症新冠肺炎的风险因素包括高龄和糖尿病，这些疾病均与较高的CD47蛋白水平有关。高CD47水平也会导致高血压，这是新冠肺炎并发症（如心脏病、中风和肾脏疾病）的一个重要危险因素。

研究人员表示，这些发现“令人兴奋”。他们可能已经确定了与严重新冠病毒感染有关的一个重要因素。这是抗击新冠肺炎相当重要的一步。

目前，针对上述蛋白质的治疗方法已经在开发中，他们或可找到减轻大多数重症新冠肺炎患者症状的策略，在治疗方法的设计上更进一步。

据报道，干细胞生物学和再生医学研究所的一份报告将CD47描述为一种存在于人体各种细胞表面的蛋白质。它向循环免疫细胞，即巨噬细胞发出信号，不要吞噬人体细胞。

人体使用这种蛋白质来保护需要保护的细胞，并帮助处理患病或老化的细胞。例如，红细胞在年轻时其细胞表面有大量的CD47蛋白，但随着年龄增长会慢慢失去该蛋白，到了一定时候，老化的红细胞表面这种蛋白质的数量就不足以抵御巨噬细胞，然后，这些老化的细胞被破坏，为全新的红细胞“让路”。通过这种方式，人体才能不断补充或储备新鲜的血细胞。（实习记者张佳欣）