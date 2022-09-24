心脑血管疾病年轻化趋势明显 老年病为何找上年轻人？

数据显示，我国心脑血管疾病年轻化趋势明显，20～29岁患病及高风险人群占15.3%——

“老年病”为何找上年轻人？

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糖尿病、高血压、心脑血管疾病等“老年病”年轻化趋势明显。专业人士表示，年轻人患上“老年病”一般与个人不良生活习惯有关，避免过早得上这些病，年轻人应该增强健康意识，养成良好生活习惯，面对工作和生活压力，找到正确的排遣方式，及时干预不良情绪。

“糖尿病人吃什么能促进伤口愈合？”“血糖高的人吃什么能增加营养提高免疫力？”近日在某社交平台，一个近2000人的“糖尿病高血压交流群”里，一位刚查出糖尿病的年轻患者进群后便迫切地询问。记者注意到，该患者交流群里的成员，既有50岁以上的中老年患者，同时也不乏“90后”甚至“00后”年轻患者。

为何年纪轻轻就得了糖尿病？通过咨询医生，记者了解到，近些年，糖尿病、高血压、心脑血管疾病等在年轻人中愈发普遍，原本患者多为中老年群体的疾病逐渐呈年轻化趋势。

年轻人如何预防“老年病”？北京大学第三医院老年内科副主任医师刘慧琳在接受《工人日报》记者采访时表示，年轻人避免患上“老年病”，关键是要有正确的健康观念，把高风险因素控制住，定期体检、源头把控，让这些疾病的诱因远离自身。

被糖尿病缠身的“00后”

江西的黄亮是一位“00后”糖尿病患者。他告诉记者，查出患有糖尿病时他只有14岁，当时还在上初中。

黄亮至今记得，2020年6月的一天，正在教室上课的他突然感到一阵不舒服，本以为缓缓就好了，但一整天都没缓过来，坚持到放学回家后，更是呕吐不止。家人紧急带他到医院检查，才发现血糖值高达30毫摩尔/升，医生诊断为糖尿病。

广东的李先生也是一位年轻的糖尿病患者。27岁的他之前一直觉得自己身体很健康，平时喜欢喝含糖饮料、吃辣条，几乎不吃早餐，还经常熬夜打游戏。直到今年上半年，被诊断为糖尿病后，李先生才意识到要开始为以前的放纵“买单”了。

“当时医生说我得这个病跟个人生活习惯有很大关系。”李先生告诉记者，患病给其生活造成很大影响，以后可能一直要与打胰岛素、测血糖为伴，饮食也要格外注意。

黄亮向记者展示了他两年前的出院记录，出院诊断明确为糖尿病酮症酸中毒。出院医嘱要求坚持胰岛素治疗，动态监测血糖。

“我现在每天要注射四针胰岛素，并且要每天监测血糖。”黄亮无奈地告诉记者，今年秋季，他从初中升入高中后，本应在学校住宿，但因为每天要注射胰岛素只能申请走读。“学校和家之间，我每天要跑3个来回。”

年轻人患“老年病”与不良生活习惯有关

除了糖尿病，高血压、心脑血管疾病等也日益“盯上”年轻人。刘慧琳表示，“通俗来讲，‘老年病’一般可以分为两种类型，一种是骨质疏松、阿尔茨海默病、脑动脉硬化等人体自然衰老造成的疾病；另一种则是老年人、中青年人都会得的病，例如糖尿病、心脑血管疾病等。”

“年轻人患上‘老年病’一般与个人不良生活习惯有很大关系。”刘慧琳说，在其接诊中，曾有年轻患者由于长期生活不规律、饮食不健康，到医院就诊时被诊断为脑梗。由于该患者出院后没有遵医嘱用药，半年后又出现不稳定心绞痛，年纪轻轻已经装了4个支架。

记者在采访中了解到，除了家族遗传的因素外，多名患有糖尿病的年轻人身体长期处于亚健康状态。工作压力大，久坐不动；三餐不规律，营养不均衡，暴饮暴食；长期吸烟酗酒，运动偏少等不良生活习惯普遍存在。

不久前，“小伙每天4杯奶茶被查出多种老年病”的话题引发关注。据报道，这位广西柳州24岁的小伙每天习惯喝至少4杯奶茶，出现腹痛、恶心等症状后，被诊断出糖尿病酮症酸中毒、急性肾损伤、急性胰腺炎等多种疾病。

国家老年疾病临床医学研究中心等2019年联合发布的《中国中青年心脑血管健康白皮书》显示，我国心脑血管疾病年轻化趋势明显，20～29岁的人患病及高风险人群占比已经达到15.3%，且患病及高风险的中青年治疗状况并不理想，64.4%的人并未接受过医学治疗。

超20岁至少每5年测1次空腹血脂

“20岁的身体60岁的毛病”“肩不能扛，手不能提”“隔三差五喘不上气，感觉自己命悬一线”……调侃背后是越来越多年轻人对自身健康状况的担忧。

“对年轻人来讲，首先要养成良好的生活习惯，健康饮食、规律睡眠、适当运动。同时，面对工作和生活压力，要有正确的排遣方式，针对不良情绪要及时干预。”刘慧琳说。

国家卫生健康委发布的《中国脑卒中防治指导规范(2021年版)》(以下简称《规范》)建议，35岁以上者每年至少测1次血压；无糖尿病危险因素者，40岁以后应进行糖尿病筛查，首次血糖筛查结果正常者，建议每3年至少筛查1次；20岁以上的成年人至少每5年测1次空腹血脂；建议40岁以上人群应进行脑卒中危险因素筛查。

《规范》还明确，健康成年人每周可做3～4次有氧运动；久坐人群每静坐1小时需站起来活动几分钟；饮食种类应多样化，使能量和营养的摄入趋于合理，采用包括全谷、杂豆、薯类、水果、蔬菜和奶制品以及总脂肪和饱和脂肪含量较低的均衡食谱。

刘慧琳认为，年轻人健康意识亟待增强，需要提高他们对于疾病的知晓率和检查率。此外，还应加大健康科普的力度，让年轻人对“老年病”预防有正确的认知。对于10多岁的青少年而言，家长应担负起健康教育的责任，督促、引导孩子健康饮食，避免因我行我素引发健康问题。

(为保护未成年人，文中黄亮为化名)