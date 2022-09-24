如何提高儿童口腔健康意识

据第四次全国口腔流行病学调查，我国5岁儿童患龋率为71.9%，12岁青少年患龋率为38.5%，儿童的口腔健康问题仍不容忽视。

大多数的口腔健康问题，是由于口腔健康意识不足，导致口腔清洁不到位，防治不及时。在提高儿童口腔健康意识上，口腔健康教育工作发挥着重要作用，但目前大部分口腔健康教育手段仍停留在晦涩难懂的理论知识，以及课本上令人害怕的蛀牙图。

在10后小学生的灵感激发下，“闪耀吧，爱牙创想家”公益行动一经发起便收到了来自不同领域的科普作品投稿，涉及生活区、游戏区、动画区、舞蹈区等，博主接力创作，实现孩子们一个个天马行空的爱牙创想。

对于养成爱牙好习惯这一点，中华口腔医学会科普部部长、北京大学口腔医学院预防科主任医师司燕指出：“培养良好的爱牙习惯对于孩子们的健康成长具有深远意义，其中，平时的自我口腔清洁尤为重要，除了早晚使用含氟牙膏刷牙，每天至少使用一次牙线清洁牙齿邻面之外，在进食后咀嚼无糖口香糖也是及时清洁口腔的有效方式。