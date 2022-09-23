用科技造福残障人士（品牌论）

运用人工智能，让聋哑人同健听人顺畅交流；戴上机械手臂，让缺少手臂的人“随心而动”；坐上智能轮椅，上下楼梯来回自如……一项项助残“黑科技”不断面世，提高了残疾人群体的幸福感与获得感。

数据显示，残疾人约占全球人口15%，中国残疾人总数在8500万以上。如今，越来越多的残疾人不再甘于做“边缘人”，而是自立自强，积极融入社会、实现自我价值。辅助器具是帮助残疾人自立生活的主要方法之一，能够推动残疾人融入社会，提高残疾人对自我价值的认同感。据统计，近八成的残疾人可以通过辅助器具改善生活质量。残疾人群体对美好生活的向往，为中国辅具产业的发展提供了大市场。

同时也要清醒地看到，垄断了助听器、功能性轮椅、假肢、康复机器人等产品原创专利的国外企业，占据国内残疾人辅具高端市场的大部分。例如，重度脊髓损伤残疾人手动定制轮椅的售价一般在3万元左右，全是国外产品。国外企业还能不断运用新科技推出新产品、新设备。相比之下，中国部分助残辅具企业技术力量有限，可利用资金不多，人力资源不足。部分国产产品存在同质化严重、品种少、档次低等问题。

帮助残疾人融入社会，首先应将目光放在改进传统辅具上。辅具需要和用户适配，然而进口辅具大多基于国外用户的体型特点，有时中国人用起来并不“趁手”。看似造型简单的轮椅、拐杖，背后涉及人体工程学、运动力学等前沿学科。相关企业应在这些最常见的设备上潜心研发，并基于中国用户体型不断调试，真正让残疾人和辅具“人具合一”。

运用新科技，对助残产品形态进行创新，有助于中国企业实现“弯道超车”。以人工智能为例，除了帮助听障人士实现无障碍交流之外，相关企业还生产出运用该技术的辅助眼镜，这种眼镜能对纸币、红绿灯、斑马线等进行图像识别，通过转化成语音提醒用户，为视障人士带来帮助。中国企业不妨积极发挥想象力与创造力，探索将人工智能等技术与助残产品融合的新路径，让科技更好地造福残疾人。

从长远看，让残疾人更好融入社会，应在无障碍环境建设上发力。北京冬残奥会举办期间，冬残奥村为打造无障碍环境提供了示范。例如，在冬残奥村，运动员只需在手机APP上一点，便可实时查看离自己最近的无障碍卫生间，还能提供无障碍路线导航。运动员还可以随时查看整个冬残奥村的坡道、盲道等无障碍设施信息。打造无障碍环境，不同领域的中国企业应通力协作，实实在在为残障人士带来便利。

科技进步为帮助残障人士更好融入社会提供便利，也为相关企业发展带来新机遇。期待企业洞悉需求、潜心研发、锐意进取，生产出更多更合适的助残用品，让科技带给残疾人更多温暖。