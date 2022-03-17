助残服务保障“私人订制”需多方发力

残疾人辅具难以做到“私人订制”，相当程度上缘于小众化。研发这类产品的性价比不高，企业难免缺乏积极性，然而换个角度思考，恰恰是许多企业不愿涉足的个性化辅具领域，也可以成为企业另辟蹊径的“蓝海”。企业不妨认真聆听残障人士的诉求，以一些残疾人的“小发明”“小创造”为基础，打造个性化甚至“私人订制”辅具，只要产品契合需求，就不愁没有销路。

一届圆满的冬残奥会，让世界看到了北京残疾人事业和无障碍环境建设的迅猛发展。以北京冬残奥会为新的起点，今后如何更深入推动助残服务保障不断进步？多位受访的残障人士认为，长期以来，鼓励残疾人自强自立有十分积极的意义，但残疾人通过改善环境条件来创造更美好生活的需求容易被忽视，希望残疾人辅具更加凸显个性化，甚至实现助残服务保障的“私人订制”。（3月16日《北京日报》）

“一起向未来”，是2022年北京冬奥会和冬残奥会主题口号。在团结一致、开创未来的道路上，残障人士也是不可或缺的一分子。中国残联公布的数据显示，目前我国的残疾人总数超过了8500万人。随着我国残疾人事业迅速发展，公共场所各类无障碍设施越来越完善，极大帮助残疾人融入社会。相较而言，残疾人辅具缺乏个性化、精细化，成了一个亟待补齐的短板。

根据《残疾人保障法》，政府有关部门应当组织和扶持残疾人康复器械、辅助器具的研制、生产、供应、维修服务。近年来，市场上不乏轮椅、拐杖、盲杖、假肢、人工耳蜗、助听器等辅助器具，各地政府还为部分贫困残疾人免费适配相应辅具，解决了他们行动不便、生活不能自理的困难，得到了社会各界广泛好评。在满足残疾人对辅助器具多元化需求的同时，一些小众化、个性化的需求也应得到重视。

原北京肢残人协会主席刘京生家中的一颗螺丝钉，对此问题很有说服力。刘京生在一块搓衣板的上沿嵌入一颗圆帽的螺丝钉，并将搓衣板用铁合页固定在墙面上，这样一来，只需咬住毛巾盖在螺丝帽上，他就能利用毛巾上的小小凸起，帮助失去双臂的自己擦干耳廓里的水。这一看似不起眼却很实用的“土设计”，既体现了残障人士的自立自强精神，也说明了残疾人辅具个性化、精细化的重要性，说明助残服务要实现“私人订制”，需要企业、政府和全社会多方协同发力。

不断提高助残服务保障水平，需要科技创新提供强力支撑。另一个很有说服力的例子是：现行《机动车驾驶证申领和使用规定》明确，“右下肢、双下肢缺失”，或者“一只手掌缺失，另一只手拇指健全，其他手指有两指健全，上肢和手指运动功能正常的”，可以申请残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型的机动车驾驶证。残疾人也能驾驶汽车，背后离不开汽车装备的助力与提升。可以自己开车，残疾人的活动范围就大大扩展了，世界那么大，他们也可以去看看。

残疾人辅具难以做到“私人订制”，相当程度上缘于小众化。相比轮椅、助听器等需求量大的“大路货”，个性化的辅具往往是针对残疾人的具体情况量体裁衣，市场需求有限。从投资回报的角度来看，研发这类产品的性价比不高，企业难免缺乏积极性，然而换个角度思考，恰恰是许多企业不愿涉足的个性化辅具领域，也可以成为企业另辟蹊径的“蓝海”。 企业不妨走进残障人士群体，认真聆听他们的诉求，以一些残疾人的“小发明”“小创造”为基础，打造个性化甚至“私人订制”辅具，只要产品契合需求，就不愁没有销路。

同时，现在各地残联部门采购残疾人辅具，大都是各自为政，规模有限。在这方面，不妨向药品集中采购学习，由国家层面统一组织采购残疾人辅具，把小众的个性化需求集中起来，提高招标筹码。这样一来，相信很多企业愿意接下订单，为残疾人提供“私人订制”服务。

此外，目前只有北京、江苏、福建、广东等少数地区建立了普惠性的残疾人辅助器具补贴制度，多数地区缺乏相应保障。今年全国两会上，全国政协委员张丽莉建议建立全国性残疾人基本辅助器具适配补贴制度，有效扩大市场需求，带动辅助器具产业发展。类似建议具有现实性和针对性，值得有关方面认真研究。