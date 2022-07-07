牙膏不能“促长牙”“补牙洞”

本报北京7月6日电（记者陈海波）近来，市场上销售的一些所谓牙膏产品，宣称具有“促进幼儿长牙”“修补牙洞”“闭合牙缝”“稳固牙松动”，甚至“让牙齿再生”等功效。对此，国家药监局近日指出，牙膏不是药，不能治疗疾病，也不具有上述宣称的功效。

随着牙膏技术的创新，在普通牙膏中添加某些成分，可使牙膏具有相应的功效，如：添加氟化物可以发挥一定的防龋功效等。“但应注意的是，任何牙膏都无法治疗口腔疾病。”国家药监局强调。

人的一生仅拥有两副牙齿——乳牙和恒牙。一般从6月龄左右开始萌出乳牙，两岁半到3岁乳牙全部萌出；到6岁左右陆续开始发生乳牙的生理性脱落，恒牙替换萌出，再到12岁左右乳牙全部被恒牙替换，成为恒牙列。

国家药监局指出，无论何种原因造成的恒牙脱落或损伤，都无法再生。没有科学证据表明，通过用牙膏刷牙，能对乳牙萌出产生影响，更不可能使恒牙脱落后再生。

对于常见的口腔疾病——龋病（即龋齿），很多人希望牙齿发生龋损（龋洞）后可以再生。对此，国家药监局提醒，在龋齿发生初期，牙釉质表面开始脱矿，龋齿的发展进程是不可逆的。

“使用含氟牙膏刷牙，可增强牙齿的抗龋能力，但不能逆转龋齿的发展进程。而且，长期的牙龈疾病导致牙龈组织被破坏，进而引发牙齿松动，需要进行专业的口腔检查、诊断和治疗。所谓通过使用牙膏刷牙来‘修补牙洞’‘闭合牙缝’‘稳固牙松动’，均无科学依据。”国家药监局指出。

国家药监局提醒，龋齿等口腔疾病应以预防为主，定期进行口腔检查，理性选择牙膏产品，不要相信牙膏能够治疗口腔疾病的虚假宣称。