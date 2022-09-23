内蒙古乌海市加快发展居家养老

近年来，内蒙古自治区乌海市加快发展居家养老服务业，将智慧养老融入城市“一刻钟”养老服务圈，通过“互联网+”智慧养老平台，满足老年人多样化、多层次养老服务需求，让老年人在家就能享受到专业化、个性化、多样化的贴心服务。

“出门十几分钟就能吃上饭，餐厅饭菜种类多，好吃又不贵”。今年68岁的胡大爷一边就餐，一边向社区工作人员说。

胡大爷是一名退休工人，前些年老伴去世，儿女工作繁忙，平时一人独居在家，每天为“怎么吃”犯愁。今年社区开办了“为老服务餐厅”，点开手机就能看到当天饭菜。不仅解决了胡大爷的吃饭难题，也为社区需要用餐的老人提供了方便。

为提升养老机构服务品质，乌海市全力推进城市“一刻钟”养老服务圈提质增效。今年2月份开通的“颐养·乌海”门户网站，通过大数据技术，全面整合需求端、调度端、监管端等资源，实现了养老设施和智慧服务数据互联互通。平台具备生活照料、医疗康复、精神慰藉、老年教育等基本服务，实现了线上点单，线下服务的全区域覆盖。助餐、助浴、日间照料等养老服务，在养老平台应有尽有，步行在15分钟内就能享受。

围绕城市“一刻钟”养老服务圈，乌海市建成街道养老综合服务中心、社区居家养老服务站、多功能嵌入式养老服务综合体等各类社区养老服务设施44个，在自治区率先实现了社区养老服务设施全覆盖。通过市场化运营机制，引进3家专业养老服务社会组织承接社区养老服务中心（站）的建设运营，并与100多家线下加盟服务商签约，除了提供餐食，还开设了健身、书法等老年兴趣班。

家住乌达区梁家沟街道永昌社区的刘大爷，今年已经75岁，妻子患有脑膜炎后遗症，下肢瘫痪，生活不能自理，夫妻二人又无儿无女，随着年龄的增长，照顾老伴已力不从心，通过政府购买的养老“服务包”，让他们的养老有了归属感。

“有人定期来家里，给我们提供大扫除、理发、测量血压、健康调理等服务。平时有急难的事情，还可以通过2012349便民服务热线和养老平台预约上门，在家里就能享受到贴心的便利化服务。”刘大爷说。

乌海市加大适老化设施改造，完善普惠型养老服务制度，为九类特殊困难老年人购买了居家养老服务，推进家庭养老床位建设，配备适老化电子产品，调度有关部门提供医疗康复、家政保洁和应急救助等居家养老服务，充实养老服务内容，进一步增强老年群体的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 11 版）