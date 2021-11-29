智慧养老：机遇与挑战并存

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尽管智慧养老备受政策鼓励及外界看好，但在应用过程中，智慧养老设备仍有不少方面需要与老年人磨合。从技术、产品设计、商业化层面来讲，智慧养老技术也面临诸多挑战。

技术方面，现有的AI技术仍然难以完全满足老年人的养老需求。换而言之，在现阶段，技术还无法完全代替人工服务，实现养老行业的自动化。其只能在一定程度上降低子女及养老服务人员的工作量。

在产品设计方面，从业者必须考虑到老年用户群体与年轻人之间的差异性，并在产品设计上做出调整，以实现产品的适老化。例如，智慧养老产品在UI及交互设计上，应考虑到老年人的视力、听力水平；在产品逻辑上，要尽量做到简洁、高效。

商业化方面，在传统认知中，年轻用户才是品牌们争抢的对象，而老年人的消费能力则存在争议。如果智慧养老服务仅停留在社会公益层面，缺乏直接利益驱动，商业企业势必会减少相关领域的投入。