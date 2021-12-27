“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动在京启动

为全面推进健康乡村建设，逐步实施健康知识普及、合理膳食等健康促进行动，12月27日，“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动启动仪式在北京举行。与会嘉宾共同关注农村儿童青少年健康成长，为筑牢乡村振兴“营养线”和“健康线”建言献策。

活动现场

“期待这样一个有爱心、有意义、有价值的活动，能够凝聚起多方合力，共同帮助支持乡村儿童青少年健康成长，持续推动合理膳食理念深入乡村，为乡村振兴提供营养和力量。”中国疾病预防控制中心党委副书记、纪委书记严俊在致辞中表示，儿童青少年不但要拥有健康的身体，还要形成独立健全的人格、自信自强的品质、和谐稳定的人际关系，为快乐幸福的学习和生活以及美好未来打下坚实基础。今年7月，中国疾控中心联合多部门共同发起“三好”促健康的联合倡议，希望儿童青少年主动养成健康生活方式，做到饮食好、运动好、睡眠好。

中华预防医学会名誉会长、中国工程院院士、健康中国行动专家咨询委员会主任委员王陇德通过视频作活动致辞。他表示，《关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》提出，针对影响健康的行为与生活方式、环境等因素，全面实施健康知识普及、合理膳食、全民健身等健康促进行动。因此，开展有针对性的营养宣传教育和膳食指导，持续推动合理膳食理念深入乡村，实现“以食育人，共筑未来”是落实乡村振兴战略的重要内容。

北京康盟慈善基金会秘书长张琳介绍，基金会成立11年来，坚持“提高生命品质，推进健康中国”使命，持续为我国医疗公益慈善事业贡献力量。本次启动的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动，目前已经在湖南省张家界市桑植县完成第一季度捐赠物资的发放，未来将走进贵州、河南、河北、甘肃等多个省份的乡村振兴帮扶县，开展营养帮扶及科普教育活动。

作为本次公益行动的支持单位，维他奶国际集团有限公司首席运营官及中国内地行政总裁苏强说：“作为一家中国企业，参与乡村振兴，助力健康中国是我们义不容辞的责任。”他介绍，维他奶未来将连续三年每年投入营养物资和健康教育资金1000万，并在中国疾病预防控制中心专家的指导下，制作“合理膳食”等健康教育手册和视频，以线上线下相结合的方式开展健康教育，引导乡村家庭养成良好的饮食和生活习惯，促进农村儿童营养健康水平不断改善。

主题演讲环节，中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员、科教处处长何丽以《促乡村校园食育，赢孩子健康未来》为题介绍了做好校园食育及农村学生营养改善工作的各项举措。她指出，要采取综合措施，改善乡村校园学生营养健康状况。一方面要推广学校营养供餐，改善学生营养健康状况。开展校园营养教育，培养健康饮食行为。呼吁社会多方参与，创造良好的饮食环境；另一方面要加强学生人群营养监测，掌握营养状况。同时，也要有的放矢制定好的政策和法规，推进学生营养立法，持续保障营养健康。

活动现场进行捐赠仪式

现场进行了“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动启动仪式及捐赠仪式。随后，河北省滦平县委常委、副县长(挂职)张雷，河南省虞城县教体局局长刘新学，湖南省桑植县教育局基金会办公室主任徐远林作为乡村振兴地方代表分别作发言。他们认为，本次公益行动的启动，将为广大乡村儿童青少年营养健康提供大力帮助。期待社会各界能够共同聚焦乡村振兴，关注并支持农村儿童青少年健康成长。

“营养促健康 乡村新风尚”圆桌论坛

圆桌论坛环节，中国疾控中心慢病处负责人、中国疾控中心慢病中心主任吴静，北京大学医学部公共卫生学院教授、国家食物与营养咨询委员会委员马冠生，健康中国患者援助联合行动同盟理事方君，维他奶国际集团有限公司首席运营官及中国内地行政总裁苏强共同围绕“营养促健康 乡村新风尚”展开交流分享，助力营养健康事业与乡村振兴的有效衔接，推动形成健康生活乡村新风尚。

本次活动由中国疾病预防控制中心指导、人民网·人民健康联合北京康盟慈善基金会主办、维他奶有限公司支持。