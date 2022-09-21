“老年痴呆”有迹可循 出现这些行为要警惕

“老年痴呆”的专业医学名称为阿尔茨海默病（Alzheimer disease，AD），是一种起病隐匿的进行性发展的神经系统退行性疾病。除了我们熟知的记忆力减退，还有哪些症状？疾病前期有哪些信号预示疾病的发生？今天，中国人民解放军总医院第一医学中心神经内科医学部派驻第三医学中心神经内科主任钱海蓉做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端，为网友科普了相关知识。

钱海蓉认为，阿尔茨海默病的早期患者并没有出现明显的症状，很容易被忽略，可能仅有记忆力下降、做事丢三落四、心理波动等情况。但从整个疾病过程来说，确实有一些征兆有助于我们识别阿尔茨海默病。钱海蓉表示：“临床中更偏向于用‘CAB’来描述疾病的整体临床表现，在不同的疾病阶段，症状表现会差别较多。”其中，“C”代表认知功能损伤，是阿尔茨海默病最常见的临床表现，也是最早出现的问题；“A”代表日常生活能力的受损；“B”代表有一些患者会出现的精神行为异常。

一般来说，有十个征兆可以提示阿尔茨海默病的发生。钱海蓉将其简单总结为：记不住事(忘记告诉孩子有人打过电话)、干不了活（以前胜任的工作不能完成）、出不了门（不知道怎样开门）、回不了家（迷路）、说不了话（表达困难）、性格改变（温文尔雅变暴躁）、失去判断（胡乱花钱）、疑神疑鬼（幻觉及怀疑）、兴趣丧失（昏昏欲睡睡不再爱玩）、行为异常（衣服放进冰箱）等。

按照疾病进展，每个征兆还有各自不同时期的特点。如“记不住事”，在开始时表现为近期记忆减退，遗忘日常所做的事和常用的物品，随着病情的发展，可出现远期记忆减退，即对发生已久的事情和人物的遗忘。

当记忆障碍持续加重，患者原已掌握的知识和技巧出现明显的衰退，会出现逻辑思维、综合分析能力减退、言语重复、计算力下降、明显的视空间障碍等症状，如在家中找不到自己的房间，出现较明显的行为和精神异常等，甚至会慢慢丧失与外界（包括亲友）逐渐丧失接触能力。

“有些症状听起来似乎很奇怪，但这的确就是阿尔茨海默病患者真实发生的。如果家中有老人，一定要注意生活中的异常表现，包括情绪突变、兴趣爱好改变等，发现异常建议及时就诊。”钱海蓉总结。