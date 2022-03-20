全球首次破解女性更易患阿尔茨海默病谜团 武大科研团队获奖千万

课题组，奖励200万元！教授团队，奖励科研经费1000万元！3月17日，湖北省人民医院（武汉大学人民医院）召开杰出创新贡献表彰座谈会，该院神经内科熊婧博士，以及论文通讯作者、特聘教授叶克强教授因全球首创性科研成果获得专题表彰和嘉奖。

研究论文《抑制卵泡刺激素的作用可以改善阿尔茨海默病小鼠的认知功能障碍》中，课题组在全世界首次揭示了卵泡刺激素是老年女性更易患阿尔茨海默病的重要原因，为该病的早期筛查和干预提供了新方案。

“这项研究，其实是站在已有研究的‘肩膀上’探索出的更多可能。”熊婧说。

在小鼠模型中，通过切除卵巢模拟绝经，增加小鼠体内卵泡刺激素的水平，然后再注射卵泡刺激素的特异性抗体来抑制卵泡刺激素的作用，可以减轻小鼠大脑中阿尔茨海默病相关的病理改变。改变卵泡刺激素水平后，小鼠记性“变好”了，这印证了课题组的观点。

省人民医院除了给予课题组200万元奖励外，还决定资助1000万元，用于老年痴呆症相关治疗药物和干预手段的研发。

“本次研究的结论，为临床早期筛查及干预阿尔茨海默病提供了新的思路。”熊婧介绍，理论上，可以通过抽血查看血清卵泡刺激素水平，及时鉴别出激素水平异常变化的人群，在专业医师的指导下调节激素水平，从而延缓阿尔茨海默病的发生。

不过，她也坦陈，从基础研究到临床应用，还有很远的路要走。全世界科学家都在研究老年痴呆相关的预防和治疗课题，但还有很大的探索空间。

有数据显示，随着老龄化社会的到来，预计到2050年，阿尔茨海默病患者将大幅增加到1.52亿人。

遗憾的是，目前阿尔茨海默病尚无特异性的药物。熊婧提醒，市民仍应在医生的指导下，积极预防、合理干预老年痴呆。

改善生活方式，预防基础疾病。熊婧介绍，目前已知的老年痴呆风险因素包括高血压、高血糖、高血脂、吸烟、饮酒、抑郁等。保持科学的生活方式，可预防这些基础疾病，进而预防老年痴呆。

读书、打麻将、跳广场舞，也能预防老年痴呆。积极锻炼、多参加社交活动、保持活跃的学习状态，也可锻炼大脑，预防老年痴呆。（记者王春岚 通讯员杨岑）