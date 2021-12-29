冬季脑梗高发 学会“120”识别法早治疗

冬季是心脑血管疾病高发季节，尤其是脑梗。脑梗预防胜于治疗，我们应该如何预防、识别脑梗呢?

据北京急救中心官方微信消息，脑梗是一种常见的老年常见病，也是一种致残率极高的疾病。对此，北京急救中心提示，如患者既往有高血压、高血脂病史，当出现口眼歪斜、流涎、言语不利、肢体活动障碍、头晕、头痛等症状，应及时早期识别并及时就诊，以免延误救治时间。

北京急救中心表示，预防脑梗发生，首先改变生活不良习惯。生活规律，控制血压、血糖、注意饮食搭配、控制体重、不熬夜、不过度劳累。

其次要注意适当运动。运动可以消耗多余的体内多余的脂肪和胆固醇，提高胰岛素敏感性，有助于预防肥胖，控制体重，调节血压和血脂。一些低强度的有氧运动，如慢跑、散步、等都可以依据自身身体条件，循序渐进地进行锻炼。

另外要定期体检。通过体检，及早发现异常指标，及时进行干预治疗，遵医嘱积极服药，定期体检复查，对于预防心血管疾病有重大意义。

那么，如何识别脑梗呢？北京急救中心提示，学会脑梗“120”识别法，早发现，早治疗。

“1”——1张脸嘴歪眼斜不对称。

“2”——2个手臂无力、麻木、无法正常握东西。

“0”——无法正常聆听别人说话，自己也不能完整的说出一句话。（记者孙红丽）