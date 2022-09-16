丁樱：大医精诚 岐黄路上永攀登

河南中医药大学儿科医学院院长、河南中医药大学第一附属医院儿科医院院长丁樱。河南中医药大学第一附属医院供图

她年逾70，从医53年，始终坚守在临床一线……她就是河南中医药大学儿科医学院院长、河南中医药大学第一附属医院儿科医院院长丁樱。今年，丁樱荣获我国中医药领域最高荣誉，入选第四届国医大师。

20世纪60年代末，丁樱短期从事西医并初涉中医，后入学中医院校，致力于中医儿科临床、教学和科研工作，以半个世纪的坚守，诠释着“大医精诚”的内涵。

心系病患 仁心仁术

每天清晨，丁樱便早早地来到医院，为一天的出诊、查房提前准备。8时不到，来自全国各地的患儿和家长已在丁樱的诊室外等候。随着助理把厚厚一摞病历放到桌前，丁樱开始了一天的忙碌。

丁樱的病人里，患过敏性紫癜、紫癜性肾炎的孩子特别多。一旦得了这类病，患儿的饮食、活动都要格外小心，家长有问不完的问题。丁樱总是耐心地给家长解释患儿在生活和就诊中的注意事项，又用一口“软糯”的普通话与孩子们沟通。在“丁奶奶”这里，中医别有一番柔软的力量。

这些年，丁樱的病号越来越多，病却越看越慢。丁樱接诊的多是肾脏风湿免疫性的疑难杂症，看病本来就快不了，再加上患儿病程长、花费高，更需要和家长们多沟通。她常对学生说：“病人千里迢迢来看病，要想得多些、叮嘱得细些。两三分钟、两三句话就打发走，会伤了病人的心。”

细致的问诊节奏，让丁樱在疑难疾病专家门诊一坐就到中午，错过“饭点儿”是常态。丁樱常说，“一顿饭不吃没什么，一个患者可不能错过。”

作为医生，丁樱坚持“简、便、廉、验”的临诊原则。熟悉她的“老病号”都知道，丁樱开方有个原则，能用一味药绝不用两味药；疗效一样，能用便宜药就不用贵的药，尽可能减轻病人的经济负担。

“看病是个良心活儿，要有医术，更要有医德。”丁樱说。

肩负使命 永攀高峰

1999年，丁樱临危受命，担任河南中医学院第一附属医院（现河南中医药大学第一附属医院）儿科主任。当时的儿科，科室发展举步维艰，人才流失严重，逐渐成为医院的“弱势”科室。

“我们看十个‘小病人’的收入相当于其他科室看一个成年人的，儿科医生干得很苦，信心也不足，很多医生后来干脆直接转行。”丁樱回忆说。

丁樱通过反复研究、学习，分析儿科的严峻形势和管理上缺失的问题，大胆提出“三级学科专业分化”的理念，聚焦小儿肾病、肺病、脑病方向，发展小儿风湿免疫、神经内科、遗传代谢、生长发育等相关专业。

同时，在医院的全力扶持下，扩大儿科的空间规模，优化诊疗配置，改善就医环境，发展优势病种，研制院内制剂，打造中医药疗法核心竞争力。

经过不懈努力，丁樱所带领的儿科从只有25张病床、床位占用率不足50%，发展成为国家临床重点专科、国家中医药管理局重点学科，成为全国第一个中医儿科医院。

如今，河南中医药大学第一附属医院儿科医院的年门诊量达60余万人次，开展的中医特色诊疗技术达40余项，开设了9个独立专业病区、21个亚专业，病床数量达639张，是国内唯一拥有小儿肾脏病理国家中医药管理局三级实验室、全国中医儿科疑难疾病会诊中心的单位，为中医儿科学的发展与创新作出了重要贡献。

潜心学术 服务临床

丁樱对青年医师提出要求：不仅要会看病、看好病，更要善于总结和发现，把个人的经验上升到学术总结。

上世纪80年代，丁樱深研中医药治疗儿童肾脏风湿疾病，创新性提出儿童肾病“本虚标实”与“扶正祛邪，序贯辨治”理论，该理论纳入全国高等中医药院校儿科规划研究生及本科教材，沿用至今。她开创性提出儿童紫癜性肾炎的中医阶梯诊疗方案，在全国广泛推广应用；她拓新内经“有故无殒”学术观点，率先把雷公藤引入儿科临床，提出相关临床使用方案和使用剂量，证实其疗效及安全性。

丁樱坚持科研来源于临床、服务于临床，先后主持课题28项，其中国家科技支撑计划重大课题2项、国家自然科学基金面上项目2项；获省（部）级、市（厅）级成果奖22项；出版学术著作33部，其中主编国家规划教材3部；主持制定优势病种行业标准、诊疗指南8项。研制多种院内中药制剂，临床广泛应用30余年，并在基层医院广泛使用。

传承精华 守正创新

从医53年来，丁樱既是医者，又是师者。一花独放不是春，万紫千红才是春。“就像打仗一样，一个人再有能耐，就算是神枪手，也只能打很少一部分敌人。”丁樱说，中医学的传承创新发展，需要团队的力量。

多年来，丁樱培养了百余名硕士、博士、博士后及师承医师。他们大多数已成为国内外高校、医院或基层单位的学术和技术骨干。他们像一颗颗火种，把丁樱的学术思想、医德医风传递到更宽广的领域，服务于更多的百姓。

“我得让更多年轻人从‘承者’变成‘传者’。”现在，一有机会，丁樱就送年轻医生去进修。稍有空闲，她就奔波在基层带教、学术交流的路上，足迹遍布新疆、宁夏、四川等全国各地，对当地医院转变观念、更新理念、加强学科建设、培养团队等方面产生了深远影响。

“中西医结合是中医发展的必由之路，我是这条路的亲历者，同时也是受益者。”丁樱说，我们将继续努力把中医药理论与现代科学技术相结合，让我们的儿童不得病、少得病，得病后好得快、负担小，更好地彰显我国中医药特色优势。

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