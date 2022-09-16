让医和养结合得更通畅

不断疏通难点堵点，推动医养结合高质量发展，为老年人提供专业规范、质优价廉、多元可持续的服务

发展居家社区医养结合服务、完善支持政策、增加专业人才供给……前不久，国家卫健委等11个部门印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，结合我国老龄人口特点、家庭发展趋势等新情况，瞄准医养结合的难点堵点，提出了多项政策措施，有利于进一步改善医养结合服务供给，满足老年人多元化的需求。

各方持续努力，让医和养结合得更加通畅。

打通医疗服务和养老服务。医疗卫生机构在诊疗、护理、康复等方面具有专业优势，养老机构在生活照料、身体调养等方面具有专长，二者相互合作，才能优势互补，发挥最大效能。过去，医疗机构与养老机构分别由不同的部门管辖，二者在业务上完全独立，导致医和养难以真正打通。这需要部门之间相互配合，进一步简化审批流程，实现医疗机构和养老机构在业务上“你中有我，我中有你”。比如，鼓励医疗卫生机构在养老机构中设立医疗服务站点，提供嵌入式医疗卫生服务；养老机构改造和增加护理型床位和设施，增强内设医疗卫生机构服务能力，同时与医疗卫生机构开展签约合作，为老年人提供预约就诊绿色通道等医疗服务。

千方百计降低医养结合成本。当前，一些医养结合机构提供的优质服务收费还偏高，普惠性有些不足。收费高的背后是医养结合机构的人力、租金、医疗耗材等综合成本高。降低机构服务成本要充分发挥政府和市场“两只手”的作用：一方面，充分发挥市场的作用，用招投标等方式，让服务效率高的机构进入，同时发挥医保和长期护理险的作用，降低医疗照护负担；另一方面，应充分考虑医养结合服务的公益性，在土地租金、财税等方面给予政策优惠，进一步降低运营成本。

多渠道壮大专业人才供给。专业人才直接决定着医养结合服务质量和供给。要鼓励普通高校、职业院校增设健康和养老相关专业和课程，适当扩大招生规模，从源头上解决专业人才不足的问题。盘活现有资源，扩充医养结合服务队伍，例如引导现有医务人员从事居家医疗服务、进驻医养结合机构，鼓励退休医务人员到医养结合机构开展志愿服务，加强对照护员、养老护理员等人员的培训等。目前，与医疗机构相比，医养结合机构薪酬水平偏低，难以吸引医疗和养老复合型人才。因此，提供具有竞争力的薪酬是医养结合吸引专业人才重要举措。

发展医养结合是积极应对人口老龄化的重要途径。不断疏通难点堵点，推动医养结合高质量发展，为老年人提供专业规范、质优价廉、多元可持续的服务，让老年人更有获得感和幸福感。

《 人民日报 》（ 2022年09月16日 15 版）