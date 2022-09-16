种植牙医疗服务价格调控目标发布

据新华社北京电 （记者彭韵佳）国家医保局日前公布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，明确三级公立医院单颗常规种植牙医疗服务部分的总价原则上不超过4500元。对于符合特定条件的地区或医疗机构，价格放宽比例不超过20%。

三级公立医院单颗常规种植牙的医疗服务价格调控目标4500元，是指门诊诊查、生化检验和影像检查、种植体植入、牙冠置入等医疗服务价格的总和，不含种植体和牙冠。种植体、牙冠两个部分的价格通过集中采购和竞价挂网产生。

通知要求各地坚持公益性原则，降低公立医疗机构种植体植入费、牙冠置入费、植骨手术费等价格，进而发挥对市场的参照作用，引导民营医疗机构按照符合竞争规律和群众预期的水平，制定合理价格。

通知明确，全牙弓修复种植、颅颌面种植、复杂植骨等技术难度大、风险程度高的项目，允许与常规种植牙手术价格拉开适当差距。固定义齿、可摘义齿等其他缺牙修复方式的医疗服务价格保持相对稳定，鼓励医疗机构优先为患者提供适宜的缺牙修复服务。拔牙、牙周洁治、补牙等以技术劳务为主的项目，历史价格偏低的可适当提高价格。

根据通知要求，各省级医疗保障部门在种植体集采、牙冠竞价的结果产生后，进一步合并制定并公开本地区种植牙全流程价格调控目标（含种植体、牙冠、医疗服务）。

据介绍，种植体、牙冠、医疗服务等各项价格的治理措施将在2022年12月至2023年3月在各省份陆续落地实施。