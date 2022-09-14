骨质疏松离你有多远？医生分享“一分钟测试法”

9月是“全民健康生活方式月”，对于很多上班族来说，早期往往感受不到骨质疏松，到晚期才表现出腰背疼痛、乏力、身高缩短等一系列症状，如果不早预防，对生命健康可能产生严重影响。在本期《1分钟养生课》，厦门大学附属第一医院风湿免疫科副主任医师李燕分享了“一分钟测试法”，教大家轻松辨别自己是否容易患骨质疏松。

一、是否曾因为轻微的碰撞或跌倒就伤到自己的骨骼；

二、父母有没有过轻微的碰撞或者跌倒就发生髋部骨折的情况；

三、是否经常连续3个月以上服用“可的松”、“强的松”等激素类药品；

四、身高是否比年轻时候降低了3厘米以上；

五、是否经常大量饮酒；

六、是否每天吸烟超过20支；

七、是否经常患腹泻（由于消化道疾病或者肠炎而引起的）；

八、女士回答：是否在45岁之前就绝经了；

九、女士回答：是否曾经有过连续一年以上没有月经（除了怀孕期间）；

十、男士回答：是否患有阳痿或者缺乏性欲这些症状？

李燕表示，如果上面任何一条问题的答案为‘是’，就表明有患上骨质疏松的风险，需要到医院进行骨质疏松的筛查。

此外，李燕建议，要经常练习健骨操，能够有效预防骨质疏松，延缓机体退化，同时全面提升身体体能。

第一节，“生根发芽”：①双腿并拢，脚尖朝前，吸气，呼气，屈双膝下蹲，双臂从身体前侧上举过头顶，②吸气，起身还原。

第二节，“培土固根”：①左脚向正前弓步迈出，双臂前平举，右膝可弯曲以保持平衡；②从髋部折叠，上身前屈，双手轻触左脚两侧地面；③上身回正；④左脚回撤，手臂落回。

第三节，“沐浴阳光”：①左腿向左迈一大步，屈双膝，双臂从身体两侧斜向上举起；②身体左倾；③身体回正；④收左脚，落手臂。

第四节，“向上生长”：①左腿向后撤呈弓步，双臂前平举；②双臂上举外展，抬头，胸部打开；③手臂回落体前；④收左腿，落手。

第五节，“回转壮体”：①左脚向左前方迈步，双臂前平举；②髋部不动，上身和手臂向左旋转；③上身转回；④收腿落手。

第六节，“枝繁叶茂”：①左腿后撤呈弓步，双臂右平举；②重心前移，吸左腿，双臂落体侧后，左臂侧平举，右臂前平举；③左腿伸直后展，双臂从体前侧上举外展，抬头挺胸。④收腿落手臂。