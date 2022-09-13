口腔种植收费将实施综合治理

本报北京9月12日电 （记者孙秀艳）国家医疗保障局近日发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，通知明确，将规范口腔种植医疗服务和耗材收费方式、强化口腔种植等医疗服务价格调控、精心组织开展种植牙耗材集中采购、实施口腔种植收费综合治理。

随着生活水平的提高和人口老龄化程度的加深，我国种植牙需求连续呈现两位数的高速增长，同时该领域收费不规范、费用负担重等问题也日益成为民生痛点之一。

口腔种植的费用大致分为种植体、牙冠和医疗服务3个部分。种植体、牙冠两个部分的价格需要通过集中采购和竞价挂网产生，因此，《通知》没有人为设定具体量化目标。目前，公立医疗机构采购高端品牌种植体4000元至6000元每套，其他种植体2000元至3500元每套，流通过程存在价格虚高空间，集中采购后价格会有不同程度下降。公立医疗机构从第三方加工厂采购的牙冠大多在1000多元，自制牙冠价格更高，竞价挂网后也会有一定程度下降。

国家医保局有关负责人表示，医疗服务部分的费用占种植牙整体费用比重较高，近期全国范围内登记调查的初步结果显示，以各省份公立医疗机构单颗常规种植为例，医疗服务部分的平均费用超过6000元，一些省市费用超过9000元，已经成为种牙贵的重要原因之一。医疗服务费用偏高的原因多样，既有项目设置不合理，过度分解，也有定价过高、巧立名目乱收费等。

从前期征求意见看，多数意见认为应当在规范收费时引导全流程费用回归合理区间，部分意见认为应当考虑技术劳务价值、技术水平、风险程度以及资源稀缺性。综合群众、医疗机构、专业人士等各方意见，最终将三级公立医院种植牙医疗服务部分的价格调控目标确定为4500元。对于符合特定条件的地区或医疗机构，《通知》也明确了允许适当放宽的条件。

按照《通知》要求，各省级医疗保障部门将在种植体集采、牙冠竞价的结果产生后，进一步合并制定并公开本地区种植牙全流程价格调控目标（含种植体、牙冠、医疗服务）。通过对构成种植牙费用3个部分的综合施策，群众种牙费用将会有效下降。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 17 版）