长期使用手机“伤脑”还“增肥”？专家支招免沉迷

中国互联网络信息中心发布的最新报告显示，截至2021年12月，我国网民人均每周上网时长达到28.5个小时，其中使用手机上网的比例达99.7%。过度沉迷于手机对大脑有何影响？在本期《1分钟养生课》，同济大学附属同济医院神经外科中心主任骆纯表示，过度使用手机不仅会影响大脑生理机能，还会导致肥胖，以及降低睡眠质量等。

骆纯介绍，脑电图的正常波形主要有δ、θ、α和β波。β波是大脑皮层兴奋的表现，出现于睁眼视物或突然听到声音或思考问题时，高度兴奋时可出现高于30赫兹的γ节律。各种节律规律出现，是大脑正常调幅调律。

“如果沉迷于手机，大脑长时间处于紧张兴奋状态，β节律甚至γ节律长时间发放，就有可能调幅调律失调，出现功能性脑病。并且过度使用手机易造成视觉疲劳，大脑得不到充分休息的情况下，有可能会诱发偏头痛。”骆纯说。

“长期沉迷手机，还容易诱发肥胖。”骆纯说，一天用手机超过5个小时的人群，肥胖风险增加逾四成，且更容易出现不爱运动、爱吃垃圾食品等不健康习惯，进而增加罹患心脏病、糖尿病等疾病的风险。

骆纯还说，夜间看手机不仅会影响睡眠质量，还会导致入睡更困难。这是因为大多数移动设备发出的蓝光会刺激眼球后部的光敏蛋白，这些光敏细胞将信号发送到调节身体昼夜节律的大脑特殊功能区域，从而影响正常作息。此外，褪黑素是一种在晚上增加并促进睡眠的激素，睡前看手机，可能会导致人体内褪黑素水平降低。

如何避免沉迷手机？骆纯表示，建议尝试放下手机转移注意力，把业余时间投入到更广阔的生活中去。具体来说，平时可以多陪陪家人或朋友，休息时去户外旅行，或者看各种展览、音乐剧，既能亲近自然又能陶冶情操。养成锻炼身体的好习惯，适当出出汗，既能防止闲暇时沉迷手机，又能增益身心健康。