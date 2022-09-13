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1分钟养生课

长期使用手机“伤脑”还“增肥”？专家支招免沉迷

乔业琼 实习生张诗悦

2022年09月13日09:18 来源：人民网

中国互联网络信息中心发布的最新报告显示，截至2021年12月，我国网民人均每周上网时长达到28.5个小时，其中使用手机上网的比例达99.7%。过度沉迷于手机对大脑有何影响？在本期《1分钟养生课》，同济大学附属同济医院神经外科中心主任骆纯表示，过度使用手机不仅会影响大脑生理机能，还会导致肥胖，以及降低睡眠质量等。

骆纯介绍，脑电图的正常波形主要有δ、θ、α和β波。β波是大脑皮层兴奋的表现，出现于睁眼视物或突然听到声音或思考问题时，高度兴奋时可出现高于30赫兹的γ节律。各种节律规律出现，是大脑正常调幅调律。

“如果沉迷于手机，大脑长时间处于紧张兴奋状态，β节律甚至γ节律长时间发放，就有可能调幅调律失调，出现功能性脑病。并且过度使用手机易造成视觉疲劳，大脑得不到充分休息的情况下，有可能会诱发偏头痛。”骆纯说。

“长期沉迷手机，还容易诱发肥胖。”骆纯说，一天用手机超过5个小时的人群，肥胖风险增加逾四成，且更容易出现不爱运动、爱吃垃圾食品等不健康习惯，进而增加罹患心脏病、糖尿病等疾病的风险。

骆纯还说，夜间看手机不仅会影响睡眠质量，还会导致入睡更困难这是因为大多数移动设备发出的蓝光会刺激眼球后部的光敏蛋白，这些光敏细胞将信号发送到调节身体昼夜节律的大脑特殊功能区域，从而影响正常作息。此外，褪黑素是一种在晚上增加并促进睡眠的激素，睡前看手机，可能会导致人体内褪黑素水平降低。

如何避免沉迷手机？骆纯表示，建议尝试放下手机转移注意力，把业余时间投入到更广阔的生活中去。具体来说，平时可以多陪陪家人或朋友，休息时去户外旅行，或者看各种展览、音乐剧，既能亲近自然又能陶冶情操。养成锻炼身体的好习惯，适当出出汗，既能防止闲暇时沉迷手机，又能增益身心健康。

(责编：乔业琼、高雷)


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