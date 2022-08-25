多地报告奥密克戎BA.2.76变异株 专家：乘坐飞机火车口罩戴4小时要更换

人民网北京8月25日电 （记者孙红丽）广州市卫生健康委员会24日通报，一对夫妻确诊为新冠肺炎轻型病例，病毒基因测序结果显示为奥密克戎变异株BA.2.76。根据流行病学调查，与外省来穗中转人员接触受感染的可能性大。

记者梳理发现，8月以来，已有西藏、厦门、温州、广州等多地报告奥密克戎BA.2.76变异株。8月24日，广州市疾控中心提醒，近期，国内各地已经报道多起由奥密克戎BA.2.76进化分支通过各类交通工具造成传播，说明此进化分支具有更强的隐匿传播能力。

多地报告奥密克戎BA.2.76变异株

8月9日，据西藏自治区疫情防控工作新闻发布会通报，拉萨市本轮疫情感染毒株确认为奥密克戎BA.2.76。

厦门本轮疫情8月9日首次报告3例确诊病例。8月16日，厦门市疫情防控情况新闻发布会通报，本次疫情中，有的病例传播能力比较强，已经导致多名密接人员或同时空暴露人员感染。厦门市疾控中心对病毒基因组测序结果显示，病毒分型为奥密克戎变异株BA.2.76。

8月18日，温州市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报，自8月12日温州市对外省涉疫航班进行应急处置以来，截至8月18日16时，本轮输入性疫情已累计报告阳性感染者61例。

从疫情源头上看，温州市疾控中心对3例外省输入病例和1例本土关联病例开展病毒全基因组测序，结果均为奥密克戎BA.2.76。

该变异株呈现出隐匿性强等特点

厦门市疾病预防控制中心新冠疫情防控首席专家王明斋表示，根据国内外公开信息，该变异株是比奥密克戎变异株BA.5传播力更强的毒株亚型。

他说，厦门市本次疫情中，该变异株呈现出传播速度快、传染力强、隐匿性强的特点。从暴露于病毒到核酸采样检出阳性，有的人需要1天时间，有的人需要3天4天甚至更久，单纯一轮检测无法检出。

温州市卫生健康委党委副书记、副主任陈继忠表示，从病毒特性上看，在本轮疫情中，平阳县首例本土关联病例与省外输入病例在机场仅为同时空暴露，且两人所处位置有一定距离，但也被感染。这说明奥密克戎BA.2.76变异株呈现传染力更强、传播速度更快、隐匿性更强等特点。

搭乘公共交通工具建议及时更换口罩

根据BA.2.76变异株的特点，8月19日，温州市疫情防控专家组组长曾士典接受采访时建议，口罩佩戴4小时要更换。他解释，根据对此次温州输入性疫情的复盘，飞机上的乘客，从到机场候机、乘坐飞机以及落地，时间超过4小时，而且都没有更换过口罩，在病毒载量很高的环境内，大家戴的口罩基本都失效了。因此，在乘坐飞机、动车时，建议佩戴医用外科级别以上口罩，保证安全的提前下，4小时要更换。

广州市疾控中心也提醒，在近期国内多地均有疫情发生，且暑期临近结束，学校即将开学的这个大背景下，市民朋友还是要加强个人防护，在搭乘公共交通工具时、在人流密集区域或者相对密闭的空间活动时，一定要加强个人防护，规范佩戴口罩并按照要求，每4小时或者口罩湿润后，及时更换。