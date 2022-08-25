家长注意了，孩子腿疼不一定是生长痛

最近，许多医院的生长发育门诊日接诊量迎来高峰。其中，不少患儿及家长是来咨询身高问题的。孩子的长高问题，是很多父母的“心头大事”。趁着暑假，那些希望孩子能“更高一筹”的家长，便带着娃去就诊，希望他们可以长得更高。

前不久，12岁的林林被妈妈带去看病，起因也是身高问题。林林妈妈因担心儿子长不高，便让林林每天做摸高跳600个。坚持半个多月后，林林腿痛异常，家长窃喜，认为是“生长痛”，便没将此事放在心上。结果，林林的关节疼痛加重以致不能下蹲，就医后被诊断出胫骨结节骨骺炎。

无独有偶，不久前，湖北武汉一儿童经常在夜间喊脚痛，去医院做足部X光和CT检查，也未发现存在骨折的情况，家长就以为孩子是生长痛，没太在意。结果孩子还是经常在夜间被疼醒。直到再次去医院检查才发现，引起孩子足部疼痛的，并非生长痛而是骨样骨瘤，必须要经过手术治疗。

那么，什么是生长痛？哪些疾病容易和生长痛相混淆？我们又该如何将其与生长痛进行区分？科技日报就此采访了相关专家。

生长痛是身高猛长期出现的现象

“顾名思义，生长痛是孩子在生长发育过程中会出现的一种疼痛现象。”北京儿童医院骨科副主任医师曹隽在接受科技日报记者采访时表示。

那么，什么年龄段会出现生长痛呢？曹隽称：“生长痛主要跟生长速度有关，因此生长痛会出现在两个生长发育的高峰期：5岁以前和青春期。临床上，5岁以内的幼儿比较常出现生长痛，青春期的生长速度没有5岁以前快，再加上青春期的孩子对疼痛的耐受能力较好，所以生长痛不是很明显。”

一般来说，生长痛主要表现为下肢疼痛，这是因为下肢负责负重，而且下肢生长速度较快。在孩子的生长发育高峰期，生长痛可能反复发作，一般可以持续几周、几个月甚至几年。

曹隽介绍，生长痛主要有三个特点：一是双侧疼痛；二是疼痛位置不固定；三是以夜间痛为主。

“与其他一些下肢疼痛不同，生长痛是双侧下肢疼痛。与一般疾病不同，生长痛并没有特别明确的疼痛位置。由于下肢的生长发育是以膝关节为中心，因此生长痛通常集中在膝关节附近，但是如果问孩子具体是膝盖哪儿疼，孩子很难说清楚具体部位。至于为什么生长痛发生的时间以夜间为主，可能是因为白天有很多分散注意力的事情，到了晚上这些事相对减少，孩子就容易感觉到身体上不舒服。”曹隽解释道。

谈及生长痛发生的原因，曹隽表示：“生长痛之所以发生，是由于孩子骨骼在迅速生长，导致骨骼周围的软组织（肌肉、神经、皮肤等）受到牵拉，从而引起疼痛感。确切地说，这种疼痛是一种‘刺激’，因身体发育产生的刺激，目的是促进原组织继续生长，让孩子下肢长得更长，这个过程的确会有一些不舒服。”

出现生长痛并不是什么坏事，这种现象意味着孩子的身体在生长。“所有儿童在生长发育过程中都会出现生长痛，它是身高猛长期必然会出现的现象。”曹隽称。

“虽然生长痛不可避免，但生长痛只是生长发育过程中的一种暂时现象。而且生长痛跟换牙疼一样，是一种生理性反应，并不是生病，对孩子的生长发育不会有任何影响。一旦过了快速生长发育的阶段，随着孩子的骨骼发育成熟，生长痛便会自然消失。”曹隽表示，“总体来说，生长痛并不可怕，这种疼痛本身不剧烈，疼痛部位也没有任何外伤史，局部组织没有红肿、压痛，也不会影响孩子的正常活动。”

三大类疾病早期症状与生长痛类似

专家表示，从理论上来讲，如果孩子出现生长痛，一般不需要进行特别处理，因为这种疼痛会自动消失。

“但是在现实生活中，也有一些家长对此不放心，非去医院检查。这时，我们医生一般会建议家长给孩子适当补钙，在孩子出现疼痛时，让孩子多休息，对孩子加以安慰或对疼痛部位进行按摩、热敷。”曹隽介绍。

“要注意的是，生长痛不会影响孩子的正常活动。所以，在出现生长痛时，没必要限制孩子的日常活动。当然，如果孩子不是生长痛，而是由外伤或其他一些疾病引起的疼痛，孩子自己肯定也不愿意走或跑跳。”曹隽称。

还有不少家长听到孩子夜间喊腿脚疼，就默认孩子出现了生长痛，认为休息就能好转。

对此，曹隽提醒家长多一个心眼。“孩子的下肢疼并非都是生长痛，实际上，其他很多疾病的早期症状跟生长痛的症状比较类似。”他说。

那么，有哪些疾病的早期症状和生长痛的症状类似呢？

曹隽介绍称，第一类是创伤类疾病。这包括软组织、肌肉、韧带创伤，以及骨骼创伤（骨折、骨损伤）等。“这类比较好区分，因为创伤一般会有明确的外伤病史，比如摔倒过或磕碰过。”他说。

第二类是感染类疾病。这指的是细菌或病原菌进入人体后造成的局部疼痛，这类病一般会有红肿热痛、发烧之类的表现。

第三类是骨头良性或恶性病变。“一些良性或恶性肿瘤在早期也会表现为局部疼痛，比如骨样骨瘤、骨纤维皮质缺损等良性肿瘤可能会导致疼痛。还有一些恶性肿瘤也会导致类似生长痛的疼

痛，比如尤文氏肉瘤、骨肉瘤等。不过，恶性肿瘤进展较快，相对而言容易鉴别。”曹隽说。

除此之外，孩子在发育过程中出现的其他一些异常也会引起局部疼痛，比如儿童股骨头坏死、先天性畸形异常、膝关节半月板异常等。

曹隽告诉记者，临床医生一般可以通过询问病史、给孩子查体或结合X光片、B超等一些影像检查结果发现这些疾病，如果通过临床诊断排除了这些疾病，会再考虑孩子是不是出现生长痛。“也就是说，对生长痛没有专门的检查方法，只能把一些常见的疾病排除之后，再考虑生长痛。”他说。

对下肢不明原因疼痛家长可进行初步判断

不过，对普通家长而言，要进行上述的排除工作并非易事。那么，面对孩子下肢不明原因疼痛，家长应该怎么做呢？

曹隽表示：“家长可以先问问孩子，近期有没有摔过、磕过、被撞过。如果有明确的外伤病史，当然就比较容易判断；如果没有明确的外伤病史，家长可以根据孩子的疼痛程度、疼痛发生的频率以及相关伴随症状进行简单判断。”

“从疼痛程度上看，如果疼痛影响到了孩子正常的活动、跑跳，那就比较严重，大概率不是生长痛；从疼痛发生频率上看，如果疼痛剧烈且频繁，最好带孩子去医院做检查；从伴随症状上看，如果孩子下肢疼且伴有发烧、关节肿胀、皮疹、跛行等症状，最好请医生诊断。”曹隽解释道。

所以，如果疼痛程度较轻、发生频率低而且没有伴随症状，并且满足疼痛位置不固定、双侧下肢疼痛，且以夜间疼为主，基本上可以判断为生长痛，一般不需要去医院。但如果疼痛持续时间超过一两个月，最好带孩子去医院进行检查。

“当然，除了小儿骨科疾病，其他一些疾病也会有类似下肢疼痛的表现，比如风湿免疫类疾病、幼年性特发性关节炎，或是神经性疾病、脊髓异常等。为此，建议家长首先带孩子看小儿骨科，有时候很可能需要风湿免疫科、血液科、神经科等科室进行协助诊断。”曹隽称，“发现异常后要及时去医院就诊，如果不做判断就想当然地把下肢疼痛归结为生长痛，可能会导致孩子的疾病被延误诊断。”

另外，曹隽补充道：“儿童不是缩小版的成人，儿童最独特的生理特点就是处于生长发育期，而且在生长发育过程中他们的身体变化幅度非常大。无论是从新生儿到婴儿，还是从儿童到青春期，每个阶段都有显著的差异。”

“基于这一特点，医生和家长一定要学会以动态眼光观察孩子的变化，而不能始终以静态眼光对待孩子的改变。比如，孩子这段时间出现生长痛，绝对不能说孩子之后再出现下肢疼痛也是生长痛，要具体情况具体分析。否则，可能会耽误一些疾病的发现和治疗。”曹隽强调。