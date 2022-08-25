听！快递小哥讲述抗疫故事

冯玉滨

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魏德超

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马海云

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姚辉

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姚茂来

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刘钊

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“扎营”小区 服务居民

■ 冯玉滨 北京通州 京东快递某营业部快递员

我今年35岁，服务北京通州区加华印象小区已有两年。不久前因出现确诊病例，小区实施管控管理。一时间，快递单量激增。往常每天的派件量在200件左右，疫情期间到货量猛然飙升到七八百件。货量积压多，而库房场地有限，怎么办？思前想后，我决定晚上不回家以确保快件安全。夜里，妻子不放心，给我送来了被子，我就在快递车里睡了一晚上。

第二天，站点的同事们又拉来700多件快件。凭我的经验，一周内单量都会处于高位，索性我就在小区北门栅栏边找到一块空地，开始“摆摊”。我在朋友圈第一时间通知业主取件位置，还细心地在图片里为大家做好标记。

连续3天，我每天清点货物到深夜，在快递车里睡下，第二天又早早起来为居民取件作准备。不仅是京东的快递，居民们从其他平台下单的蔬菜、消毒用品以及急用药物等，也会暂存到我的“临时摊位”。每当我拿到快件之后，都会先消毒、再派送。

得知京东小哥在楼下过夜后，小区居民纷纷给我送来食物、衣服，还有帐篷和睡袋，我的住宿条件得到很大改善。好几次，热情的业主还隔着防护栏将做好的饭菜递给我，居委会还送来消毒用品。

最让我感动的是，一天傍晚清点完一天的快件，我收到小区里一位小朋友送来的画。画上有一位穿着红色衣服的快递员，有配送车和大大小小的快件，上面写着：“京东叔叔辛苦了！”这让我特别感动，感受到了大家的理解和善意。忙了7天没回家，一切都是值得的。

目前，加华印象小区已解封，货量也恢复正常，我只要每日上午、下午各配送一次，就可以满足小区居民的需求。生活平静了，我的心情却久久不能平静。过去的14天里，我和这个小区一起度过了难忘的管控期。每个人贡献的点滴力量，汇集成了抗击疫情的“钢铁长城”。

“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”。抗击新冠疫情使中华民族又一次彰显出伟大的民族精神。不管是狂风骤雨还是大风大浪，中国人民始终团结一心。有困难，中国人都能一起扛。

本报记者 贺 勇采访整理

徒步送件 半夜送药

■ 马海云 甘肃合作 快递小哥

7月以来，新一轮疫情袭扰合作市，老百姓原本热闹、匆忙的生活，被迫按下“暂停键”。由于部分小区采取静默管控措施，居民买菜购药受到不同程度影响。为了保障大家的正常生活，我们快递站工作人员坚守岗位，全力以赴把快递送到群众手中。

每天早晨8点，我都会准时到达岗位。第一件事，就是穿上厚重的防护服，对整个快递站进行消杀；然后帮助其他同事扫码测温。全体人员清洁完毕，才开始从大货车上卸货。看着一件件快递在传送带上“奔跑”，我们每个人都想着尽快“物归原主”。但在此之前，每个包裹都要经过消毒、扫码、分拣等标准流程。

疫情期间，受制于人手不足、车辆限行等因素影响，我们有时候不得不徒步送快递。我负责投递的区域，来回将近10公里，每天处理的包裹成百上千件，工作时间长达十三四个小时。尽管合作海拔高、气温低，但一天两三万步下来，常常浑身是汗，甚至鞋子里有积水、脚上磨出血泡。

有一单快递，备注上写着“救命药！”客户还打来电话说“当天就要服用，否则可能出意外”。那天晚上，我连忙查了物流信息，发现第二天凌晨2点多货车才到。为了病人健康，我一直等着接车，之后又从满满一车快递中找到药物，然后马不停蹄送上门。客户一家都非常感激，后来还专程上门感谢，这让我感觉工作很有价值。

“疫”路上逆行，回到家常常已是深夜。年幼的儿子、年迈的父母，由妻子一个人照顾。为了不打扰他们，我就独自睡在客厅沙发上。有时候，我也想待在家里，不愿冒着感染病毒的风险出去工作，可转念一想，我的工作不就是为了更多像我一样的家庭能够平安如常吗？这种信念激励着我，每天骑着电动三轮车，跨越大街小巷，把一份份快递投送到位。

本报记者 付 文采访整理

三百里路 驰送奶粉

■ 魏德超 西藏拉萨 京东快递员

西藏突发疫情，拉萨疫情形势越来越严峻时，8月12日凌晨，拉萨市采取临时性社会面管控措施。8月14日，家住山南市乃东区湖南路的山南市民旦增说，家有婴儿需要4桶某品牌的奶粉，宝宝习惯了这个奶粉，其他奶粉喝不惯。此前，一直通过网络购买，但近期因为疫情物流有所延迟。

得知情况后，我和同事王铉超积极和上级协调，在相关部门的指导下，在做好防护基础上，我们开始从京东拉萨仓取货，全程穿着防护服，从拉萨市前往150公里外的山南市。两个多小时后，我们到达该小区，通过“最后一百米”无接触送货，晚上10点多终于把奶粉送到客户手中。客户收到奶粉后，远远地站在路上，不断向我们鞠躬。

8月16日晚上7点多，我又接到客服的电话。一名拉萨市民说，“宝宝只有3个月大，妈妈没有母乳，小孩子的奶粉已经断了”“吃惯了这个奶粉，其他奶粉完全不适应”。希望我们能帮忙“闪送”下网购的奶粉。接到救助信息后，我和同事又急忙在分拣中心的数万件商品中找到了奶粉，最终送到了他们手上。

疫情期间，很多人不能出门。我希望能够用自己的努力和劳动，为大家送去需要的生活物资，也算为抗击疫情贡献一分力量。有时客户的一句“谢谢”我都来不及听，就要赶赴下一个地点。我觉得挺自豪，有些事情，即便存在风险，也总得有人去做。在送物资的过程中，我们严格按照防疫要求，做好各种消杀和防疫工作。我相信，疫情终将会过去，我们也会如愿恢复正常生活秩序。

本报记者 琼达卓嘎釆访整理

争分夺秒 抢运物资

■ 姚 辉 新疆乌鲁木齐 京东物流司机

清晨7点的乌鲁木齐，很多人还在睡梦中，但我忙碌的一天早已开始。

去各个站点送货、卸货，再将站点揽收的货拉回……作为京东物流的一名传站司机，我最近每天的驾驶里程数都超过了200公里。

8月10日，乌鲁木齐因为疫情再次按下“暂停键”，重点城区实行临时性静态管理措施。

特殊时期，我们快递从业人员成了物资保供的关键一环。我和我的同事们都坚守在岗位，奔波在城市的大街小巷。我们争分夺秒地干活，心里想着：我们抓紧送，需要的人就能早点收。

疫情期间，为了保证无接触配送，出车送货期间，我作为司机不能离开驾驶室。有一次，我送的货量大，卸货时间比较长。我只能关着窗户，顶着大太阳在驾驶室坐了整整3个小时，防护服下的衣服全部湿透了。

除了保障正常传站送货，为医院、社区义务运送物资也是我们的工作。前不久，我拉了一车医疗设备到医院去。隔着窗户，我看到“全副武装”的同事们接力搬货时，心里非常感动。那一瞬间，我也特别有成就感：这场疫情防控战，也有我贡献的一分力量。

其实，从2020年以来的几次疫情中，我都一直坚守在物资运输的一线。记得我第一次穿上全套防护服坐进驾驶室时，紧张得不得了。后来，一次次派送物资时收到的关心和感谢，慢慢让我变得淡定。我现在经常会跟站里的年轻同事说：“只要做好防护、规范操作，就能保证安全。在保证安全的情况下，我们再努力提升效率。”

忙碌间隙，我会给女儿拨打视频电话。我的爱人是一名医务工作者，这次疫情期间，她也和我一样，坚守在岗位不能回家。女儿一个人在家，我俩叮嘱她好好吃饭，照顾好自己。

“爸爸放心，家里菜管够！”每次我去不同的社区配送生活物资时，都会想起女儿的这句话。我想我们的坚守，就是为了畅通物资保供的“最后一公里”，让这个城市的更多人安心居家。

本报记者 阿尔达克采访整理

送件之余 奉献爱心

■ 姚茂来 贵州遵义 顺丰速运快递员

两年前，由于疫情的缘故，我放弃了国外的工作，回到了遵义，开始在顺丰做起了快递小哥。刚开始干快递的时候，我觉得这工作也太辛苦和枯燥了，每天就是机械重复着收货和送货，不停地给客户打电话沟通。但两年干下来，我觉得这份工作非常有成就感。

想起去年10月，遵义突然出现阳性感染病例，连续600多天无新增的平静生活中断，部分区域随即进入了临时管控，所有人全部居家静默。我们快递公司接到通知，负责配送一些抗疫物资和生活物资。我立即向领导请战，去公司待命。在疫情严重的时候，我往往一天要干十几个小时，配送上百份物资。

我是一个闲不住的人，想着自己除配送物资外还能做些什么，争取多为抗疫贡献自己的一分力量。于是我加入了爱心抗益志愿者服务群，每天看看群里有什么需要，自己能不能帮上忙。一天晚上11点，我在配送完物资之后，看到群里有医护人员说因为中心城区实行了临时交通管控，下班回家无车可坐，走回去要两个多小时。我想医护人员在一线工作已经很辛苦了，下班了总不能回不了家吧。于是，我马上开车过去接她们，并把她们安全送到目的地。从此之后，我在每天完成配送工作之后，主动承担起义务接送医务人员的任务，一直负责到遵义解除了管控。

最近持续高温，加上疫情反复，一些孕妇和老人出门拿东西不方便。我想着尽可能给他们提供一些便利。给他们送包裹上门前，我都会打电话提前询问他们还需不需要拿其他的快递包裹，需不需要买蔬菜、买一些生活必需品。虽然会加重一些工作量，辛苦一点，但当给客户送上门后，听到客户的一句“谢谢”，或递过一瓶饮料，我就感觉到这些辛苦都值得，也更加明白了这份工作的价值和意义。

本报记者 汪志球采访整理

用心聆听 感受温暖

■ 刘 钊 河北石家庄 “饿了么”外卖骑手

我今年33岁，两岁时因为患病，耳朵失聪了。因此，我不得不付出比常人数倍的努力，一点点学会读书、写字，并长大后考入了天津理工大学聋人工学院。

毕业后，我曾在石家庄从事网络开发工作。后来，我有了心爱的妻子和可爱的女儿。因为工作总要出差，不便照顾家庭，于是在2019年辞掉工作，成了一名在街头驰骋的“外卖骑手”。

听障人士送外卖，确有诸多不便。因为听不到声音，我无法使用语音导航，常常是路走了一半，才发现走错了，只能停在路边，把地图记下再出发。但最大的问题，是我听不到顾客的声音。明明已经敲门了，可人家却迟迟不开。后来，我才知道，原来顾客早就在屋里大声喊“放到门口吧”，我却听不到。

困难固然多，可只要用心，总能找到解决的办法。闲暇时，我经常会看着地图，在负责的区域内“巡逻”，力求记熟每一条道路；送餐前，我会提前发信息告诉顾客自己的情况。

我起早贪黑，每天比别人多跑几小时。天气恶劣时，更是全天上线。2020年10月9日，我跑了71单，成功登上石家庄“蓝骑士”单日配送榜第一名。那天，我发了条朋友圈作为纪念，很多同事给我点赞。

今年8月4日，室外温度36℃。在完成了20个订单后，我已筋疲力尽，可手机上却提示还剩最后一单任务。小区没电梯，还是7楼，我心里“咯噔”一下，可还得咬牙坚持。我给对方发了信息，对方很快回复：“不着急，你慢慢送，我下楼拿就行！”

当我赶到小区时，一位女士抱着孩子早已等在楼下，她接过餐，转而递了一瓶水给我。她的微笑和善意让我如沐春风。

从业3年多来，细微之处的温暖数不胜数。比如很多同行会让我先行取餐，熟悉我的顾客会早早地帮我打开门，有的人还会在平台中为我“打赏”，用留言送上鼓励……正是这些善意，帮我树立了自信，也让我坚信当初的选择是值得的。

本报记者 张腾扬釆访整理