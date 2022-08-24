人造甜味剂会提高人体血糖水平

美国科学家在最新一期《细胞》杂志上撰文称，糖精和三氯蔗糖这两种人造甜味剂可能会阻碍人体在进食后调节血糖水平的能力，原因可能在于甜味剂会在肠道微生物内诱导一些变化。

在最新研究中，约翰斯·霍普金斯大学的约坦·苏伊士及其同事，在以色列120名没有潜在健康状况的成年人体内测试了4种糖替代品对血糖的影响。受试者被分为6组，并被提供1克的甜味剂。在两周内，4组参与者每天食用两包溶于水的阿斯巴甜、三氯蔗糖、糖精或甜菊糖三次，所有甜味剂包中都含有至少96%的葡萄糖。每种甜味剂的日食用总剂量低于美国食品和药物管理局确定的可接受日摄入量，第5组摄入等量葡萄糖粉末，最后一组不补充任何甜味剂。

在整个研究过程中，所有参与者都佩戴了连续血糖监测仪，分9个时间点完成葡萄糖耐量测试，以测量摄入葡萄糖后身体控制血糖水平的有效程度。

研究人员发现，在糖耐量测试后，食用糖精和三氯蔗糖的人的血糖显著升高，其他组的血糖都保持稳定，甚至略有下降，这表明不是甜味剂包中的葡萄糖提高了血糖水平。

对参与者每天的粪便和唾液样本的分析表明，所有4种甜味剂都显著改变了肠道和口腔中细菌的数量、活性和类型。他们还每周采集血液样本，发现了代谢产物或分子的相应变化，其中糖精和三氯蔗糖组出现的某些血液代谢物变化也见于糖尿病或血管疾病患者。

研究团队还将食用糖精、三氯蔗糖、葡萄糖和未食用补充剂的人的粪便样本移植到小鼠的消化道，发现从糖精和三氯蔗糖组移植的粪便导致小鼠餐后血糖升高。

苏伊士说，这表明是微生物的变化导致了这一结果，甜味剂本身不会提高血糖，但它似乎通过微生物介导的机制削弱了人体在进食后控制血糖水平的能力。