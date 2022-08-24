相似面孔的人或具相似DNA

据发表在23日的《细胞报告》杂志上的一项新研究，具有相似面孔的人可能具有相似的DNA。该研究揭示了面部的强烈相似性与共同的基因变异有关，为潜在影响人脸构造的分子特征提供了独特的见解。

西班牙巴塞罗那约瑟-卡雷拉斯白血病研究所的资深作者马内尔·埃斯特勒说：“我们的研究提供了一个难得的洞察人类相似性的机会，因为我们发现，长得非常相像的人拥有共同的基因类型，但他们在表观基因组和微生物组水平上却是不一致的。”基因组学让他们“相聚”，其余的则将他们区分开来。

由于万维网的发展和全球人类照片交换的可能性，在网上被确认为与基因无关的虚拟双胞胎人数有所增加。在这项新的研究中，埃斯特勒团队着手在分子水平上表征客观上具有相同面部特征的随机人类。

为此他们根据加拿大艺术家弗朗索瓦·布鲁内尔的摄影作品招募了作品背后的人。布鲁内尔自1999年以来一直在全球范围内拍摄长相惊人相似但又完全陌生的人。他们获得了32对长得很像的“双胞胎”的头像照片。研究人员使用三种不同的面部识别算法确定了一种客观的相似性衡量标准。

此外，参与者完成了一份全面的生物统计和生活方式问卷，并提供了唾液DNA用于多组学分析。这组独特的样本使研究人员能够研究基因组学、表观基因组学和微生物学是如何促成人类的相似性的。

结果显示，这些个体拥有相似的基因类型，但在DNA甲基化和微生物组景观方面有所不同。遗传分析显示，这16对人中的9对聚集在一起，基于19277个常见的单核苷酸多态性。

此外，体重和身高等身体特征以及吸烟和教育等行为特征在长相相似的配对中也是相关的。综上所述，这些结果表明，共同的基因变异不仅与相似的外表有关，还可能影响共同的习惯和行为。

尽管研究存在样本量小等局限性，但这些发现可能会为未来生物医学、进化和法医学等各个领域的应用提供分子基础。例如，在法医学领域，可以通过DNA重建罪犯的脸；在基因诊断中，可以根据病人面部照片了解其已经具备的基因组线索。