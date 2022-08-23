脑电刺激能提高记忆力 效果可维持至少一个月

根据英国《自然·神经科学》杂志发表的一项研究，脑电刺激20分钟，连续四天，能够为65岁以上的人改善两种类型的记忆，效果维持至少一个月。

短期记住某些信息（如赶火车时的站台号）需要的是工作记忆，这种短期记忆中的信息保持的时间很短，容量有限，如果插入新的记忆活动，导致信息超出容量，或者没有一遍遍复述，信息都会很快衰退并被遗忘，而且无法恢复。而在度假结束后回忆起自己把车停在机场哪里，则是一个长时记忆的例子，从生物学上来讲，短期记忆通过巩固后，可变为长期记忆。而人们在这些不同类型记忆中的表现差异很大，且表现趋向于随着年龄增长而下降。

此次，美国波士顿大学研究人员罗伯特·莱因哈特及其同事想要在150名年龄在65—88岁间的受试者中改善这两种记忆。在受试者听到并立即回忆5个20词的列表时，研究者用帽子里嵌入的电极传递电流。

在过去研究的基础上，研究团队用两种不同刺激频率针对两个特定脑区进行刺激。以4Hz频率针对顶下小叶进行刺激，发现能够改进对列表末尾词汇的回忆（指向工作记忆），而以60Hz刺激前额叶背外侧有助于回忆列表开始的单词（代表存储进了长时记忆），研究开始时认知表现最低的参与者从脑刺激中获益最大。

目前还需要进一步研究，以确定这些效果是否能持续超过一个月，以及这些特定方法是否能让患有脑部疾病所致认知障碍和有痴呆风险的人也加强记忆功能。

【总编辑圈点】

一般认为，大脑的记忆分为短期记忆和长期记忆。短期记忆储存在神经元的特定活动模式中，长期记忆则基于神经元之间的新连接，重复想要记住的事情能够刺激突触的形成。这项研究发现，用不同频率针对特定脑区进行刺激，能改善老年人两种不同类型的记忆。不过，它还只是一项初步研究，针对的群体也比较有限，改善程度究竟能够持续多久，会否造成记忆紊乱，还需进一步的检验。至于电流刺激能否对那些有脑部疾病患者的记忆起效，也有待验证。