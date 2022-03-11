网购药品注意：“国外抗癌药”“神奇保健品”等安全风险较大

人民网北京3月11日电 （记者孙红丽）网上购药因其方便、快捷而受到越来越多公众青睐。

药品作为特殊商品，关系到生命健康和人身安全。近日，山西省药监局官方微信发布网络购药提示称，网上虚假、夸大性药品广告较多，声称为国外抗癌药、治疗疑难杂症的秘方药、便宜进口药、神奇保健品等产品安全风险较大，药品质量安全难以保障，消费者要仔细检查药品批准文号后理性购买。

另外，切勿听信不法商家对保健食品的虚假广告和夸大宣传，更不要将保健食品用于治疗疾病。

山西省药监局提示，消费者进行网络购药时要查看网售药店是否有公示《互联网药品信息服务资格证书》以及《药品经营许可证》，并核对相关资质是否在有效期内。

购买药品时，消费者应根据自身情况或医嘱理性购买；购买处方药时，须凭医师处方经执业药师审核通过后方可购买。药品到货后，要查看药品外包装有无破损；核对药品实物与包装、说明书、购买时所展示的药品详情是否一致；查看标签或者说明书是否载明药品的通用名称、主治功能、用法用量以及注意事项等内容。

同时注意，某些药品在储存温度上有特殊要求的，在严寒、酷暑天气里，要看药品的送货条件是否能保障适宜温度。消费者使用药品后一旦出现异常反应要立即停药观察，如出现严重异常反应要立即就医。

需要强调的是，《药品管理法》明确规定网上禁止销售疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品，因此不可在网上购买此类药品。

山西省药监局提醒，网购药品需要保留足以证明合同关系的消费证据，如聊天记录、交易凭证、收货情况等。一旦药品存在相关问题，可采取拍照、录像等方式进行证据保全，必要时可以拨打投诉举报电话：12315或12345。