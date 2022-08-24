11部门推进老年人医养结合发展

本报北京8月23日电 （记者叶紫）国家卫健委、国家发改委、教育部、民政部、财政部等11部门近日联合发布《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，旨在优化老年健康和养老服务供给。

《指导意见》表示，支持有条件的医疗卫生机构为居家失能（含失智）、慢性病、高龄、残疾等行动不便或确有困难的老年人提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务。有条件的社区卫生服务机构、乡镇卫生院或社区养老服务机构、特困人员供养服务机构（敬老院）利用现有资源，内部改扩建一批社区（乡镇）医养结合服务设施，重点为失能、慢性病、高龄、残疾等行动不便或确有困难的老年人提供医养结合服务。鼓励医疗卫生机构在养老服务机构设立医疗服务站点，提供嵌入式医疗卫生服务。推动医疗卫生机构将上门医疗服务向养老机构拓展，为符合条件的入住养老机构的老年人提供家庭病床、上门巡诊等服务。