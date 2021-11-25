非酒精性脂肪肝恶变代谢调控机制被发现

科技日报讯 （记者吴长锋）记者11月22日从中国科学院合肥物质科学研究院了解到，该院健康所杨武林研究员课题组在肿瘤发生机制领域取得新进展——发现促进非酒精性脂肪性肝炎发生恶性转变的代谢调控机制。该研究成果日前在线发表于国际学术期刊《国际生物科学杂志》上。

脂肪肝是一种常见的肝细胞内脂肪堆积过多的肝脏病理改变，是仅次于病毒性肝炎的第二大肝病，严重威胁人们的健康。脂肪肝一般分为酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝两大类。由于膳食和生活方式的改变，非酒精性脂肪肝正逐渐成为脂肪肝的主要形式。非酒精性脂肪肝的进展有多个阶段，其中NASH阶段是疾病不良发展的关键阶段，可直接进展为肝癌。

课题组科研人员从模拟人脂肪肝演化的STAM小鼠模型出发，对病变各阶段的基因表达模式和基因变异进行分析，发现非酒精性脂肪肝NASH阶段发生了致癌信号的广泛激活，同时伴随有调控脂肪酸代谢的信号轴的特异上调。二者协同作用将利于肿瘤起始细胞的发生，促进恶性转变。通过体内实验表明，对LPL/FABP4/CPT1信号轴的抑制能有效延缓STAM小鼠的肝肿瘤生长。细胞试验显示靶向代谢轴的抑制剂可以显著降低肝癌干细胞的自我更新和增殖能力。

这项研究提示脂肪酸代谢信号轴的激活是肝癌起始细胞形成和维持的重要因素，而靶向此信号轴可能为非酒精性脂肪肝NASH相关肝细胞癌的预防提供一个潜在方向。这项研究也提示了脂蛋白脂肪酶LPL分子抑制剂，如减肥药Orlistat在癌症预防中的潜在作用。