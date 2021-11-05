脂肪肝怎么治？新靶点来了

科技日报北京11月4日电 （实习记者张佳欣）非酒精性脂肪性肝病（NALFD）是目前最常见的慢性肝病，影响着全球至少1/4的成年人群。它与肥胖和糖尿病有关，并可能导致更严重的肝脏损害，如非酒精性脂肪性肝炎（NASH）、肝硬化和肝癌。为了解脂肪肝疾病进展的复杂性，美国南加州大学的一个科研团队探索了实验性NAFLD/NASH的分子机制，发现了一种治疗靶向基因SH3BP5，也被称为SAB。这项研究最近发表在美国肝病研究协会期刊《肝病学》上。

南加州大学凯克医学中心胃肠/肝部研究医学助理教授、医学博士桑达·温说，SAB是线粒体的一种外膜蛋白，被称为细胞的动力源。在乙酰氨基酚（又名“扑热息痛”）诱导的肝损伤模型和肿瘤坏死因子（TNF）诱导的急性肝衰竭模型中，SAB是一种关键蛋白，其水平决定了肝损伤的严重程度。SAB是应激激活激酶（JNK）的靶标，它会导致线粒体功能受损和有毒活性氧的增加。SAB基因激活和蛋白水平增加，与小鼠实验中的肝脏疾病进展和人类脂肪肝相关。

已知长期食用高脂肪、高糖饮食会导致肥胖、糖尿病和脂肪肝。此次实验中，成年小鼠被喂食了大量添加蔗糖和果糖的高脂肪食物。但凯克医学中心医学教授尼尔·卡普罗维茨说，即使已经喂食高脂肪、高糖饮食一年，小鼠肝脏已出现炎症和纤维化的疾病，如果我们引入这种针对肝细胞的反义基因，就可以逆转整个过程，使胰岛素抵抗正常化，显著减少肝脏中的脂肪堆积以及肝脏的炎症和纤维化。

卡普罗维茨说：“我们不需要完全敲除SAB蛋白。服用能够维持SAB的正常水平的药物就可以防止或逆转疾病的发展。”加利福尼亚州卡尔斯巴德的Ionis制药公司的合作者设计并合成了反义寡核苷酸（ASO），该团队对SAB靶向DNA疗法持乐观态度。

这项研究表明，在前6个月给老鼠进行反义治疗实际上帮助了它们“减肥”。通过适度改变就可避免饮食选择对肝脏造成的损害。

不过，研究人员警告说，涉及小鼠的研究不一定都适用于人类。但此次研究数据表明，SAB蛋白是治疗脂肪肝的一个非常强大的潜在靶点。