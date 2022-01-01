@所有人 这份元旦假期健康提示请收好

元旦已至，庆祝节日大家总免不了要欢庆一番，但可不要忽视健康。吉林大学第一医院老年干部科主任王戬萌为您带来元旦假期健康提示，祝您度过一个愉快、健康的假期。

“当前，国内外新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，大家要做好个人防护不可掉以轻心。”王戬萌医生提示，假期期间应加强自我防护，在公共交通工具、电梯等密闭场所以及人群聚集的室外场所全程规范佩戴口罩。注意勤洗手，咳嗽、打喷嚏时注意遮挡，保持1米以上的社交距离。室内经常开窗通风，保持空气流通。远离新冠肺炎疫情中、高风险地区，尽量减少去人群聚集场所，确需外出要做好防护。出行前，如出现发热、咳嗽等呼吸道症状，应暂时中止出行计划，避免旅途劳累症状加重，并及时就医，待康复后再安排出行。一旦出现新冠肺炎症状，应第一时间就诊发热门诊进行排查。

假期原本是亲友团聚放松休闲的日子，但不少人将放松变成了放纵，把自己弄得疲惫不堪，甚至影响健康。王戬萌医生表示，虽然是在假期，仍应保持规律作息，不熬夜，避免酗酒、大量抽烟等。朋友聚餐、家庭宴会时饮食要有所节制，不暴饮暴食，以免造成胃肠负担过重。患有心脑血管疾病的人群更要注意保持合理膳食和规律作息。另外，中老年人要注意保暖，特别是头部、颈部、胸部的保暖，防止血管收缩、斑块脱落引发心脑血管事件。

假期期间，适当的体育锻炼很有必要。王戬萌医生建议，元旦期间天气寒冷，不宜进行剧烈运动，尤其是中老年人应避免高强度运动，可选择快走、慢跑、游泳等舒缓的运动方式。同时，运动前应做好热身活动。（视频制作：宋鸣钰）