20年治不好的头晕心悸 竟是这种颈椎病闹的

说有这么一种很会搞花样的病，它的病症累及全身，从头疼恶心出虚汗到咽燥健忘四肢麻。这些症状往往与身体某些器官本身病变时产生的症状相似，但磁共振、彩超、造影做了一个遍，也找不到证明这些症状的证据。明明浑身不舒服，偏偏被认作是“矫情”。这个能折腾人20年的病到底是何方妖孽？今天就请北京世纪坛医院疼痛科的专家为大家揪出这个“罪魁祸首”。

折腾了20年不见好

竟是“脖子”惹的祸

马师傅今年六十来岁，多年以来博览群书，是远近闻名的“大明白”。平时大家有什么头疼脑热、婚丧嫁娶、孩子起名等问题都愿意请教他，马师傅也乐于给大家指点迷津。但马师傅也有不明白的地方，就是20年来自己的脑供血不足、冠心病的毛病怎么也治不好，给自己的生活、工作带来特别大的烦恼和痛苦。

马师傅这可真是老毛病了，一开始的时候就是长时间看书、伏案工作以后有点儿头晕眼花、脖子僵硬，躺着休息一会儿就好了。慢慢地这毛病越来越不对劲，开始出现看东西模糊、头昏脑涨，还一阵阵没来由地心慌、胸闷、恶心、出虚汗，身上忽冷忽热的，本来挺好的睡眠质量也直线下降。

马师傅四处去看病，头颅CT、头颅磁共振、心脏彩超、颈动脉彩超、脑血管彩超、冠状动脉造影都做了个遍，最后也没查出来什么大毛病，基本结论就是脑动脉供血不足、冠状动脉粥样硬化性心脏病，反反复复使用活血散瘀、促进脑供血、改善心脏供血、降压的药物都没有明显的效果。那些毛病一阵好一阵坏，让马师傅本来丰富多彩的晚年生活痛苦不堪。

有好几位医生甚至给马师傅开了治疗焦虑症、抑郁症的精神类药物。被这么说得多了，马师傅自己心里也没底，还真的偷偷试着吃了一段时间，结果除了让头昏脑涨、心悸等症状更加加重、更难受以外，依然没什么效果。

直到马师傅在北京世纪坛医院被确诊为交感型颈椎病，才真正找到了这个“祸害”他20年的病根儿。

化验检查取证难

这个病很易被误诊

其实交感型颈椎病早在1926年即有专家进行研究和报道，这是由于颈椎间盘组织退行性病变和颈部软组织慢性积累性劳损等因素，导致颈椎周围的交感神经末梢受到刺激，产生自主神经功能紊乱的一系列症候群，可能由交感神经受压、颈椎失稳和炎症反应引起。

随着生活节奏加快，本病发病率逐年升高且呈年轻化趋势，交感型颈椎病占颈椎病的比例已由1993年的3.9％上升到10％左右。

既然能找到病根儿，为何马师傅被这病折腾了20年？最关键他的这些症状看不见摸不着，只有他自己能感觉到不舒服。许多朋友、同事、家人甚至医生都怀疑他是不是真的有这么难受，因为从所有的影像化验检查来看，都找不到证明他这些症状的证据。是不是你自己矫情小病大养啊？是不是你心眼儿小想的事儿太多啦？甚至干脆有人就怀疑马师傅是不是在装病博取关心呢。

其实，交感型颈椎病病因复杂、诊断困难，容易反复发作，其刺激或抑制交感神经产生的一系列头、眼、心、胸等繁杂的临床症状，这些症状与器官本身病变时产生的症状相似，临床极易误诊，造成延误治疗，错过最佳治疗时机，往往给患者带来极大的痛苦。

病症“花样百出”

六类不适殃及全身

交感型颈椎病临床症状表现多、客观体征少。多数表现为交感神经兴奋症状，少数为交感神经抑制症状，同时也常常伴有椎基底动脉供血不足的表现。大多表现为以下六类：

颈背部症状 颈、肩、背部酸胀或疼痛、颈枕部胀痛。

头部症状 头痛、偏头痛、头胀、头晕、头昏。

五官科症状 耳聋、耳鸣、耳胀、耳痛、听力下降、鼻腔疼痛或异样感、口干、舌麻、咽燥、咽部异物感、视物模糊、眼胀、眼痛、眼眶胀痛。

神经内科症状 记忆力减退、近事遗忘、共济失调、呕吐或干呕、恶心、睡眠差、四肢发麻、行走不稳。

心血管科症状 局部或上半身汗多、高血压、低血压

其他 呃逆、月经异常、怕冷、怕热、胃肠功能紊乱、二便异常(无规律)。

如果您或您的家人、朋友，有和马师傅一样长期不舒服又没能明确确诊、有效治疗的情况，请务必到正规医院疼痛科、骨科或神经内科就诊，考虑一下是不是颈椎病导致的，以免病人承受本可避免的痛苦。（来源：北京青年报）

文/李娟红 杨玉成（北京世纪坛医院）