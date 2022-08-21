中国疫苗助力消除全球“免疫鸿沟”

“在我国最需要的时候，中国迅速且安全地为我们提供了3100万剂疫苗抗击疫情。这次抗击疫情告诉我们，无论地理距离有多么遥远，阿中两国之间的友谊长存。”日前，在中国国药集团举行的新闻发布会上，阿根廷总统费尔南德斯致函感谢中国对阿根廷抗疫的支持。

迄今为止，中国有3款新冠疫苗被世界卫生组织纳入紧急使用清单，超过100个国家批准使用中国生产的疫苗，其中许多国家把中国疫苗作为低龄儿童唯一使用的疫苗。中国新冠疫苗持续为全球抗疫作出积极贡献，助力消除“免疫鸿沟”。

互助合作，共享科技成果

据介绍，截至目前，中国国药新冠疫苗已在全球119个国家、地区和国际组织获批紧急使用或市场准入，50多个国家元首、政府首脑带头接种。

塞尔维亚总理布尔纳比奇表示，塞尔维亚是第一个采购、批准和收到国药疫苗的欧洲国家。去年9月，在中国和阿联酋帮助下，欧洲地区首家中国疫苗工厂奠基仪式在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行。疫苗工厂项目是跨境卫生健康合作、共同抗击疫情的新模式。抗疫合作是塞中深厚传统友谊和全面战略伙伴关系的又一证明。

在国药集团的新闻发布会上，多国驻华大使表达了对中国援助新冠疫苗的感谢。

埃及驻华大使穆罕默德·巴德里表示，埃及是非洲大陆第一个收到国药疫苗的国家，也是第一批开展国药疫苗三期临床试验的国家。目前埃中正开展新冠疫苗生产合作。

巴基斯坦是中国政府对外疫苗援助的首个受援国，巴基斯坦政府也从中国采购了多批疫苗。得益于此，巴国内新冠疫苗接种率不断提升。巴基斯坦驻华大使莫因·哈克表示，中国与包括巴基斯坦在内的多个国家共享科技成果，面对困难，巴中总能守望相助。

疫情防控期间，中国国药疫苗运抵秘鲁。根据秘鲁卫生部计划，疫苗分发至利马和卡亚俄的10余家医院和医疗机构，抗疫一线医护人员成为首批接种者。秘鲁驻华大使路易斯·克萨达表示，中国疫苗对保护秘鲁医护人员、消防人员等特殊群体发挥了重要作用，秘鲁民众非常感激。秘中两国在疫苗方面的合作为两国的良好关系注入了新的动力，增添了新的内容。

阿联酋是全球首个批准国药疫苗注册上市的国家。阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，阿中两国积极开展疫苗和药物研发及生产合作，取得了多项“全球第一”。阿中致力于改善人民的健康状况和社会福祉，是强大和不断深化的阿中全面战略伙伴关系的最好见证，也彰显了阿中推动构建人类命运共同体的真诚愿望。

团结抗疫，促进发展稳定

在蒙古国抗疫严峻时期，中国先是无偿援助蒙方疫苗，为蒙古国重点人群疫苗接种工作提供有力支持。此后，中方又在短时间内供应蒙方所购的中国疫苗，助力蒙古国抗疫和恢复经济。蒙古国总统呼日勒苏赫表示，蒙方高度赞赏中方防疫政策，不仅有力保障14亿多中国人民健康福祉，也为全球团结抗疫作出重要贡献。衷心感谢中方克服自身困难，向蒙古国提供多批疫苗和抗疫物资。

中国向塔吉克斯坦提供多批疫苗援助。塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，感谢中方向塔援助新一批疫苗，始终在塔需要时伸出援手。

智利发生疫情后，中国提供的多批次新冠疫苗为智利开展大规模疫苗接种、尽早控制疫情蔓延发挥了积极作用。智利外长乌雷霍拉高度评价中方向智提供疫苗援助，助力智加快实现疫苗本土化生产，并表示未来将继续加强抗疫合作，与中国开展疫苗联合生产和药物研发。

7月中旬，中国政府援助坦桑尼亚的第四批新冠疫苗运抵达累斯萨拉姆。坦桑尼亚卫生部预防卫生服务司司长姆塔约巴表示，感谢中国政府对坦桑尼亚人民健康的关心，中国疫苗保护坦桑尼亚更多民众免受新冠病毒的侵害。

东盟是中国开展抗疫合作的重点方向，中方迄今已向东盟国家提供超过6亿剂疫苗。6月30日，中方通过东盟再次向缅甸提供200万剂疫苗援助。缅甸卫生部长岱楷温表示，相信缅中友好合作将助力缅甸疫情防控，促进卫生和经济社会事业发展。

中国政府援助埃塞俄比亚第七批新冠疫苗交接仪式不久前在埃塞卫生部举行。出席交接仪式的埃塞卫生部长利娅·塔德塞表示，中国援助的疫苗将有助于埃塞抗击疫情和恢复经济。埃塞正积极组织全民疫苗接种，将同中方团结抗疫，尽早恢复繁荣发展，推动埃塞与中国关系不断取得新进展。

新一批中国援助的新冠疫苗日前运抵厄瓜多尔首都基多。交接仪式上，厄副总统博雷罗代表总统拉索表示，疫情发生以来，中国疫苗企业向厄出口了大量疫苗，同时中国政府也向厄方提供了宝贵支持。目前，中方提供的疫苗约占厄接收疫苗总量的53%，为厄抗疫防疫和经济复苏奠定了坚实基础，厄方对此铭记在心。

本地生产，提升自给能力

在开展疫苗援助的同时，中方和有关国家在疫苗生产领域的合作也在不断推进。

中国科兴公司在南非本地的合作伙伴卢莫乐仕集团首席执行官希尔顿·克莱因表示，南非与中国在金砖国家合作机制框架下开展疫苗合作，不仅可以为非洲民众带来健康福祉，还帮助非洲创造就业、发展经济，最终让“非洲疫苗非洲造”成为现实。

不久前，北京科兴中维生物技术有限公司和柬埔寨制药厂通过视频方式签署了《新型冠状病毒灭活疫苗灌装合作谅解备忘录》。柬埔寨卫生大臣曼本亨表示，这将使柬可根据中国的标准和世界卫生组织紧急使用清单来灌装疫苗，满足柬埔寨百姓及在柬居住的外国人的需求。

中国康希诺公司与马来西亚国家生物技术研究所、马来西亚SolBio公司不久前签署关于疫苗研发合作的三方谅解备忘录。7月6日，马来西亚卫生部宣布将康希诺疫苗作为第二轮加强针候选疫苗，接种群体为当地18岁至59岁的高风险民众及一线医护人员。

据悉，国药集团在阿联酋、塞尔维亚、摩洛哥、缅甸等国家全力推进本地化生产，为当地培养生产、质量工程建设和生物安全方面的人才。中缅合作的新冠疫苗灌装合作生产厂，是国药集团在东南亚地区首家正式投产的新冠疫苗工厂，将助力缅甸加强自主生产疫苗等生物制品的能力，进一步满足其国内疫苗需求，提升疫情防控和医药工业水平。

中国的对外疫苗援助得到国际人士的广泛赞誉。委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗说，委内瑞拉国内大多数新冠疫苗和防疫物资来自中国，提升了委内瑞拉的整体接种率，儿童接种率超过60%，为委内瑞拉控制疫情蔓延、恢复社会秩序、实现经济增长提供了重要保障。

古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多说，中国疫苗为世界尤其是广大发展中国家提供了重要支持。中国以实际行动为加强全球公共卫生治理作出贡献。

《 人民日报 》（ 2022年08月21日 03 版）