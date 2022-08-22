海南三亚开展“攻坚拔寨”行动 新疆疫情形势趋于平稳

中国国家卫健委21日通报，20日中国内地新增确诊病例602例，其中境外输入49例，本土553例。新增无症状感染者1708例，其中境外输入80例，本土1628例。无新增死亡病例。

截至20日24时，中国内地现有确诊8449例，累计死亡5226例，累计报告确诊病例239424例。境外输入现有确诊700例，累计确诊21934例，无死亡病例。

海南省日增感染人数持续下降 三亚开展“攻坚拔寨”行动

20日中国内地新增本土感染者2181例(确诊+无症状者)，连续9天超过两千例，波及省份依然达到27个。其中本土确诊553例，来自19个省份：海南440例，西藏34例，陕西21例，四川12例，另15个省份各有个位数新增。

当日新增本土无症状感染者1628例，分布在25个省份和新疆生产建设兵团。其中海南625例，西藏560例，新疆200例，青海81例，陕西45例，另20个省份和兵团各有20例以下的新增。

海南省20日新增本土确诊440例(含无症状感染者转确诊184例)、无症状感染者625例，日增本土感染人数持续下降(其中三亚市确诊370例、无症状者465例)。8月1日-20日，海南省本轮疫情累计报告本土感染者17225例(确诊7144例、无症状者10081例)，其中三亚市12966例。

海南省21日通报，海南全省和三亚市日增感染人数均已连续3天下降，社会面感染者明显减少，全省疫情防控工作取得一定成效，但仍处在关键的攻坚阶段。下一步，海南将举全省之力，协同省外支援力量，全力开展三亚市疫情“攻坚拔寨”行动，调动一切资源，全力打好歼灭战。

随着疫情防控形势稳中向好，为最大限度减少疫情对渔民生产生活的影响，海南省决定从8月23日起，分区域、分批次逐步恢复渔船出海作业。

西藏本轮感染者超5000例 多举措服务在藏滞留人员

西藏自治区20日新增本土确诊34例、无症状感染者560例，本轮疫情累计报告本土感染者逾五千例，主要来自拉萨市和日喀则市。21日0时至14时，西藏再报新增本土确诊24例、无症状感染者224例。

据西藏自治区官方介绍，西藏近日发布14条措施，切实做好在藏滞留人员的服务保障工作。针对符合离藏条件的滞留游客，西藏各地将会同相关部门从滞留点“点对点”送至机场、火车站，并协调飞机、火车等交通工具及时安排有序离藏，按需设立离藏游客核酸检测绿色通道。

此外，西藏还将与四川、云南、青海等邻省和游客集中的省市建立专项机制，协调有关事宜，对符合离藏要求的，可以采用点对点包机方式离藏。

作为西藏本次疫情的重点地区之一，截至8月20日，日喀则市已累计报告本土感染者2334例。日喀则市21日发布通告称，该市自实行静默管理以来，疫情防控形势逐渐明朗。但经专家分析研判，该市疫情仍然存在波及范围大、传播风险高等问题。因此，日喀则市决定，静默管理措施保持不变，并采取分区分级精准防控措施，集中力量以最短的时间攻克重点区域。

新疆疫情形势趋于平稳 青海日增本土感染者85例

新疆维吾尔自治区20日新增本土确诊6例、无症状感染者200例。截至20日24时，新疆维吾尔自治区本轮疫情累计报告本土感染者逾3500例，主要来自伊犁州、乌鲁木齐市和昌吉州。

据通报，新疆维吾尔自治区本轮疫情始于7月30日，在8月11日日增本土感染者达到411例的高点后开始波动下降，近几日新增感染者波及范围也持续缩小，疫情防控形势趋于平稳，但还存在反复性和不确定性，社区传播扩散风险仍然存在。

新疆昌吉州昌吉市21日发布公告称，该市当日在开展全民核酸检测时，发现2人核酸阳性人员。为防范疫情风险外溢扩散，该市自21日15时起，在全市实行临时性静态管理措施，时间暂定7天。

青海省20日新增本土确诊4例、无症状感染者81例，创该省本轮疫情以来日增本土感染人数的新高。截至20日24时，青海现有本土确诊18例、无症状感染者241例。

海西州是青海省本次疫情的重灾区。当地官方通报，疫情发生以来，海西州把疫情防控作为首要任务，全面提级、全民动员、全力防控。目前，该州大多数地区疫情形势基本稳定，总体可控。当前疫情较为严重的格尔木市已实行全域静态管理，防止疫情输入和风险外溢。

福建晋江疫情风险可控 浙江义乌全域解除静默管理

福建省泉州市21日通报，8月19日16时至21日10时，该市新增本土确诊8例、无症状者1例。8月17日以来，泉州市累计报告本土感染者21例，均在晋江市。

据介绍，泉州此次疫情发现较早，影响区域较为局限。晋江20日全域核酸筛查结果均为阴性，目前总体风险可控。据悉，晋江市已完成测序的病例感染病毒均为奥密克戎变异株BA.2.3.7进化分支，属同一传播链。该病毒6月份以来仅在福建省的海上输入病例中检出，提示仍要继续加强海上疫情防控。

作为浙江省本轮疫情的主战场，义乌市“8·2”疫情以来，截至8月21日9时，已累计报告本土感染者710例。

义乌市21日通报，20日21时至21日9时，义乌市本土感染者零新增。根据相关规定和当前疫情形势，义乌市决定，自21日零时起，该市全域解除静默管理状态(部分疫点除外)，后续继续实施多项防控措施。