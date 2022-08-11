近日，国家市场监管总局、农业农村部、国家卫生健康委、海关总署出台规定，明确规定金银箔粉不属于食品添加剂，不是食品原料，不能用于食品生产经营。然而，媒体调查发现，在各大网购平台和外卖平台上，以“食用金箔”“食用银粉”等作关键词进行检索，仍然能看到多家店铺在经营售卖相关材料。此外，还有不少消费者青睐此类“镀金食品”，在社交平台上分享自己“食金”的图片视频。

舌尖上的拜“金”主义由来已久，只不过在过去，这更多体现在“食不厌精，脍不厌细”，而现在，舌尖上的拜“金”已经变成了赤裸裸的“食金”，这实在是出人意料。对于食品来说，安全是第一位的，对“镀金食品”的关注，首先要落到安全性上来。一些“镀金食品”在售卖时大肆宣传“有益健康”，有的甚至吹嘘“金箔粉是古代帝王才能吃到的”。据中国农业大学食品学院副教授朱毅介绍，金银箔粉并不会被身体吸收，只会原样排出体外，对人体并无营养价值。而且，如果是混有其他不明杂质的金箔、金粉，还可能有一些意想不到的食品安全风险。

近日,多部门联合制定《查处生产经营含金银箔粉食品违法行为规定》，已经明确规定金银箔粉未列入《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》，不属于食品添加剂，不是食品原料，不能用于食品生产经营。相关食品生产者、经营者、进口商等在生产加工、销售经营进口食品时要自觉履行社会责任，坚决抵制含金银箔粉的食品生产、售卖与经营。不得通过互联网等信息网络宣传、销售含金银箔粉食品。

不只是网络平台，现实中也有一些餐馆售卖“金箔菜”，其实就是往一道普通的菜品中加点“金箔”，这些菜品往往价格不菲。有些顾客出于好奇或是虚荣心作祟，轻信商家的宣传，视“金箔菜”为身份和档次的象征。商家的夸大宣传有意迎合、误导消费者的消费心理，而消费者的光顾进一步促进了商家“研发”的动力，商家不仅在食品中使用，而且花样翻新地使用金银箔粉。

“镀金食品”背后的文化心理，尤其是消费心理很值得关注。社会发展到今天，根据个人的收入情况和消费习惯，适当有一些高端消费、个性化消费，本来无可厚非。但是，餐饮业的奢靡之风值得警惕，其与人们对美好生活的追求相背离。商家不顾安全风险，在食品中使用金银箔粉的行为应当得到制止，“镀金食品”之风也应得到遏制。舌尖上的拜“金”主义，打着所谓的“高端上档次”之名，实际走的还是奢靡之风的老路。

舌尖上的拜“金”主义不可取，这股歪风该到消停的时候了。据介绍，针对金银箔粉使用的行业，政策与法律规则不够清晰明确，一定程度上给了商家使用金银箔粉的可乘之机。这需要有关部门加强监管，尤其要探索适应新形势新要求的监管机制和监管手段。但就文化心理来讲，关键要去除“食金”的迷信与迷思，要让越来越多的人认识到，一个人的身价和档次，完全不需要通过“食金”的方式来衬托和体现。