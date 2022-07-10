“镀金”蛋糕不该做更不能卖

金箔蛋糕、金箔咖啡……近年来，在“网红美食”“高颜值”等词汇包装下，“镀金”食品广受消费者的追捧。然而，这类含有金银箔粉的食品不仅吃不得，生产还涉嫌违法。近日，新疆维吾尔自治区疏勒县人民检察院聚焦食品安全，对制作、售卖“镀金”食品的行为开展公益诉讼监督。

根据我国食品安全法律法规及食品安全标准规定，金银箔粉不是食品添加剂，不能用于食品生产经营。今年1月，国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会、海关总署联合印发《关于依法查处生产经营含金银箔粉食品违法行为的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，各级市场监管部门要严格食品安全监管，食品生产者不得采购使用金银箔粉生产加工食品，食品销售者不得采购销售含金银箔粉食品，餐饮服务提供者不得制作售卖含金银箔粉餐食。

检察官在履职中发现，辖区有两家蛋糕店售卖金银箔粉制作的蛋糕，随后联系行政监管部门前往查处，并制发检察建议书，督促行政监管部门对辖区蛋糕店全面监督检查。

收到检察建议书后，行政监管部门迅速行动，对涉案蛋糕店的违法行为进行处罚，并将蛋糕店、西餐店等可能使用金银箔粉从事食品制作的餐饮单位列为重点对象，在辖区内开展制售含金银箔粉食品专项检查，严厉打击生产经营含金银箔粉食品、虚假宣传金银箔粉可食用等违法行为。

检察官表示，“镀金”食品不能在实体经营店铺制售，网店销售也不行。《通知》第三条规定，各级市场监管部门要督促网络交易平台严格落实主体责任，加强平台内经营者资质审核，严禁平台内经营者销售含金银箔粉食品。加强对“含金银箔粉食品”“可食用金银箔粉”的网络交易监测，及时督促网络交易平台依法采取下架等处置措施。

宣传“镀金”食品可食用亦属违法行为。《通知》第五条规定，各有关部门要加大执法力度，严厉打击生产经营含金银箔粉食品的违法行为，严厉打击虚假宣传金银箔粉可食用的违法行为，严厉打击进口含金银箔粉食品违法行为。相关违法行为一经查实，一律依法从严从重从快查处；涉嫌犯罪的，一律依法移送公安机关追究刑事责任。