食品添加剂不等于非法添加物 专家：应科学理性看待食品添加剂

色泽诱人的蛋糕甜点、口味丰富的各色饮品……这些诱人的美食都少不了食品添加剂的“功劳”。当前，我国食品安全形势持续稳中向好，但公众中仍存在谈食品添加剂色变的情况。

“公众谈食品添加剂色变，更多的原因是混淆了非法添加物和食品添加剂的概念。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红在接受人民网记者采访时介绍，食品添加剂，是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质，包括营养强化剂。酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂等都是比较常见的食品添加剂。

“事实上，没有食品添加剂，就没有现代食品工业。”范志红教授表示，我国对食品添加剂的使用有严格的审批管理制度，只有工艺技术上确有必要，经过风险评估安全可靠的食品添加剂才会批准使用。此外，对每种食品添加剂的使用范围、使用剂量等都有严格规定。对食品添加剂的管理、标识，食品添加的生产许可，也有严格的相关要求。所以，只要符合标准规定的食品添加剂都是安全的。

“除了避免有害健康之外，食品添加剂的使用还要避免降低食物营养价值和避免掩盖食物质量缺陷。如不能用食品添加剂来掩盖食品腐败变质等。”范志红教授说。

范志红教授提示，消费者应理性、科学看待食品添加剂，平日可以多学习和掌握相关知识，从而更好地享受美食和生活。