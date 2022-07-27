直播预告：老年人如何控制血脂，科学“护心”？

2022年7月25日至7月31日是第四届全国老年健康宣传周，今年的宣传主题为“改善老年营养，促进老年健康”。心血管疾病一直是威胁人类健康的“第一杀手”，对老年人群造成了极大的健康威胁。老年人常见的心血管问题有哪些？如何合理控制血压血脂？

7月29日上午10:00-11:00，北京大学人民医院心血管内科主任医师陈红将做客“人民好医生”直播间，共同就老年心血管健康的相关内容和网友进行分享，欢迎收看。

嘉宾简介：

陈红，北京大学人民医院教授、主任医师、博士生导师，现任心脏中心主任、心内科主任，兼任北京大学心血管学系副主任、“急性心肌梗死早期预警和干预北京市重点实验室”主任，中国研究型医院学会心血管循证与精准医学专业委员会主委，北京内科分会主委，北京心血管学会副主委、中华医学会心血管病学分会高血压病学组副组长。是享受国务院政府特殊津贴专家。

擅长：高脂血症、冠心病、高血压及心力衰竭的诊疗。

如何收看：

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